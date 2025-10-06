Польша допустила выдачу ФРГ подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

ВАРШАВА, 6 окт – РИА Новости. Польская прокуратура заявила о юридической допустимости выдачи Германии подозреваемого по делу о теракте на газопроводе "Северный поток" Владимира Журавлева, сообщил журналистам адвокат подозреваемого Тимотеуш Папроцкий.

Журавлев был задержан по просьбе властей Германии Польше . На прошлой неделе Окружной суд Варшавы арестовал его на семь дней. По данным польской прокуратуры, немецкая сторона уже направила в Польшу материалы по подозреваемому, необходимые для исполнения европейского ордера на арест. В настоящее время суд рассматривает вопрос о продлении ареста.

"В ходе заседания представитель прокуратуры заявил позицию, которая состоит в том, что имеется юридическая допустимость выдачи моего клиента немецкой стороне", - рассказал защитник.

Он также сообщил, что течение часа суд должен огласить решение о том, будет ли продлен временный арест Журавлева.

Самого Журавлева на этот раз в суд не доставили, хотя на первом заседании на прошлой неделе он присутствовал.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден . Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.