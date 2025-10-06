У Трампа нет мандата от избирателей, считает Харрис

ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Проигравшая на выборах президента США Камала Харрис заявила, что у нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа нет мандата от избирателей, поскольку якобы позволивший ему победить перевес был незначительным.
Видеозапись выступления доступна в соцсетях.
В данном случае, Харрис могла подразумевать, что Трамп по итогам выборов не получил абсолютных полномочий, поскольку якобы не был поддержан подавляющим большинством американцев.
Экс-президент США Джо Байден в июле 2024 года вышел из предвыборной гонки в пользу Харрис. К этому привело провальное выступление на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, впоследствии одержавшим победу на выборах, при этом сам Байден и его окружение долго настаивали на его полной работоспособности и возможности продолжать борьбу, а также нежелании отказываться от попытки переизбрания.
