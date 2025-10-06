Рейтинг@Mail.ru
У Трампа нет мандата от избирателей, считает Харрис
15:40 06.10.2025
У Трампа нет мандата от избирателей, считает Харрис
Проигравшая на выборах президента США Камала Харрис заявила, что у нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа нет мандата от избирателей, поскольку якобы... РИА Новости, 06.10.2025
У Трампа нет мандата от избирателей, считает Харрис

Харрис заявила, что Трамп не был поддержан подавляющим большинством американцев

Камала Харрис. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Проигравшая на выборах президента США Камала Харрис заявила, что у нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа нет мандата от избирателей, поскольку якобы позволивший ему победить перевес был незначительным.
"Это был самый маленький разрыв в истории выборов президента. У него нет мандата, это не мандат", - заявила Харрис в Техасе на встрече с читателями по случаю выхода ее книги.
Видеозапись выступления доступна в соцсетях.
В данном случае, Харрис могла подразумевать, что Трамп по итогам выборов не получил абсолютных полномочий, поскольку якобы не был поддержан подавляющим большинством американцев.
Экс-президент США Джо Байден в июле 2024 года вышел из предвыборной гонки в пользу Харрис. К этому привело провальное выступление на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, впоследствии одержавшим победу на выборах, при этом сам Байден и его окружение долго настаивали на его полной работоспособности и возможности продолжать борьбу, а также нежелании отказываться от попытки переизбрания.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Трамп обвинил Харрис в копировании предвыборных обещаний
11 августа 2024, 05:52
 
