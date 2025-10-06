У Трампа нет мандата от избирателей, считает Харрис

ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Проигравшая на выборах президента США Камала Харрис заявила, что у нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа нет мандата от избирателей, поскольку якобы позволивший ему победить перевес был незначительным.