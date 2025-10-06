Рейтинг@Mail.ru
Глава Приамурья поручил разработать меры поддержки для педагогов-целевиков
Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
06.10.2025
Глава Приамурья поручил разработать меры поддержки для педагогов-целевиков
Глава Приамурья поручил разработать меры поддержки для педагогов-целевиков - РИА Новости, 06.10.2025
Глава Приамурья поручил разработать меры поддержки для педагогов-целевиков
Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил разработать меры поддержки для молодых педагогов-целевиков, которые после получения дипломов вернулись в... РИА Новости, 06.10.2025
амурская область
общество
амурская область
белогорск
василий орлов (губернатор)
Глава Приамурья поручил разработать меры поддержки для педагогов-целевиков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил разработать меры поддержки для молодых педагогов-целевиков, которые после получения дипломов вернулись в районы и трудоустроились, сообщает правительство Приамурья.
"При подготовке специалистов делаем акцент на целевое обучение. Эта работа неплохо организована в аграрных и медицинских учебных заведениях, однако по педагогическому направлению нам нужно удвоить усилия. В школах региона, особенно на сельских территориях, отмечают дефицит учителей, поэтому необходимо активнее работать с выпускниками, которые только выбирают будущую специальность, и их родителями, больше времени уделять профориентационной работе. Поручил также рассмотреть варианты мер поддержки для молодых педагогов-целевиков, которые после получения дипломов вернулись в районы и устроились на работу", - сказал Орлов.
По итогам приемной кампании, вузы региона приняли 2647 студентов, из них 833 будут учиться на коммерческой основе. В амурских колледжах было 6622 места, из них 1850 — внебюджетные. В региональном минобрнауки отмечают, что выпускники стали чаще выбирать технические специальности и использовать возможности целевого обучения. В этом году больше всего "целевиков" будут учиться в АГМА и ДальГАУ. А чаще всего договора о целевом обучении заключали жители Белогорска, Тамбовского, Серышевского и Свободненского округов.
В текущем году стало больше бюджетных мест по специальностям агрономия, сварочное производство, сестринское дело и преподавание в начальных классах. Появилось пять новых специальностей - оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, лаборант по контролю качества сырья, продукции и отходов производства, аппаратчик-оператор производства продуктов из растительного сырья, ещё две специальности касаются техобслуживания и ремонта автомобилей, а также сервиса на транспорте. По каждой из специальностей по 25 бюджетных мест уже заняты.
Отмечается также, что выпускники школ стали чаще выбрать программы среднего профессионального образования. В этом году на очную форму обучения в амурских колледжах поступило почти 17300 заявлений от девятиклассников, это на 15 % больше, чем в прошлом году. Конкурс на самые популярные специальности в колледжах превысил 10 человек на место. В топе наиболее востребованных оказались сетевое и системное администрирование, прикладная геодезия, ремонт автотранспортных средств, а также туризм и гостеприимство.
Вузы региона также приняли на 4 % больше абитуриентов по сравнению с прошлым годом. Высокие проходные баллы в этом году отмечены на специальностях "наземные транспортно-технические средства" — 194 балла и агроинженерия — 192 балла. Больше всего заявлений подано на педагогические специальности, отметили в правительстве региона.
