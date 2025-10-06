Рейтинг@Mail.ru
12:41 06.10.2025 (обновлено: 13:30 06.10.2025)
Нобелевскую премию по медицине присудили за исследования иммунитета
Нобелевская премия 2025 года по медицине и физиологии присуждена ученым Мэри Брунков, Фреду Рамсделлу и Шимону Сакагучи за исследования в области иммунитета. РИА Новости, 06.10.2025
Лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине присудили Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи
Лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине присудили Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Нобелевская премия 2025 года по медицине и физиологии присуждена ученым Мэри Брунков, Фреду Рамсделлу и Шимону Сакагучи за исследования в области иммунитета.
Об этом в понедельник объявил Нобелевский комитет в Стокгольме.
Премия присуждена за исследования в области так называемой периферической иммунной толерантности - молекулярно-клеточного механизма, играющего важную роль в предотвращении аутоиммунных заболеваний.
Мэри Брунков (1961) работает в Институте системной биологии (Сиэттл, США). Фред Рамсделл (1960) - научный руководитель компании Sonoma Biotherapeutics (Сан-Франциско, США). Шимон Сакагучи (1951) работает в Университете Осаки (Япония).
Сумма премии - 11 миллионов шведских крон (около 107 тысяч долларов) будет распределена поровну между лауреатами.
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
"Это изменит все". Зачем американского ребенка превратили в "ГМО"
21 мая, 08:00
 
Стокгольм (город)Нобелевская премия по физиологии или медицинеНобелевская премия
 
 
