https://ria.ru/20251006/premija-2046610731.html
Нобелевскую премию по медицине присудили за исследования иммунитета
Нобелевскую премию по медицине присудили за исследования иммунитета - РИА Новости, 06.10.2025
Нобелевскую премию по медицине присудили за исследования иммунитета
Нобелевская премия 2025 года по медицине и физиологии присуждена ученым Мэри Брунков, Фреду Рамсделлу и Шимону Сакагучи за исследования в области иммунитета. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T12:41:00+03:00
2025-10-06T12:41:00+03:00
2025-10-06T13:30:00+03:00
стокгольм (город)
нобелевская премия по физиологии или медицине
нобелевская премия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046612151_45:174:1236:844_1920x0_80_0_0_6eb89c76883e8e55283834a6197c25ee.jpg
https://ria.ru/20250521/crispr-2018089508.html
стокгольм (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046612151_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_018273340c6b8f6176f1bab4fac687e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стокгольм (город), нобелевская премия по физиологии или медицине, нобелевская премия
Стокгольм (город), Нобелевская премия по физиологии или медицине, Нобелевская премия
Нобелевскую премию по медицине присудили за исследования иммунитета
Нобелевскую премию по медицине присудили за исследования в области иммунитета