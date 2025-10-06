Более 900 предпринимателей получили социальный статус в Подмосковье

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Свыше 900 предпринимателей получили социальный статус в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.

Самые востребованные направления в данной сфере – дополнительное образование, дневной уход за детьми и медицина.

"Сегодня в Подмосковье социальный статус получили уже более 900 предпринимателей. Почти треть из них, 287 субъектов МСП, занята в сфере дополнительного образования для детей и взрослых. На втором месте предприниматели, занятые в сфере предоставления услуг по дневному уходу за детьми – 183 субъекта МСП. На третьем – сфера медицины, где занят 131 субъект МСП", – сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.

Она отметила, что предприниматели, развивающие бизнес в сфере дополнительного образования, открывают различные кружки и секции для детей и взрослых.

Среди соцпредприятий, специализирующихся на предоставлении услуг по дневному уходу за детьми, наиболее часто встречаются детские сады. Также предприниматели часто реализуют физкультурно-оздоровительные проекты, а также открывают дома культуры и дома народного творчества. Всего такими проектами занимаются 56 субъектов МСП.