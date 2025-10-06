https://ria.ru/20251006/predosterezhenie-2046600099.html
Рособрнадзор объявил предостережения двум российским вузам
Рособрнадзор объявил предостережения двум российским вузам - РИА Новости, 06.10.2025
Рособрнадзор объявил предостережения двум российским вузам
Рособрнадзор объявил предостережения двум российским вузам, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T12:00:00+03:00
2025-10-06T12:00:00+03:00
2025-10-06T12:00:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782554840_0:249:3036:1957_1920x0_80_0_0_4be19baf3249abe52ef4d2bdfe90230e.jpg
https://ria.ru/20251004/shuvalov-2046364059.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782554840_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_c0393a2d7ec2e62ea7d1b63699ff8774.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), происшествия, россия
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Происшествия, Россия
Рособрнадзор объявил предостережения двум российским вузам
Рособрнадзор объявил предостережения СПбХУ и ЧОУ ВО "СПБУСМИТ"