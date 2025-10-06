Рейтинг@Mail.ru
12:00 06.10.2025
Рособрнадзор объявил предостережения двум российским вузам
Рособрнадзор объявил предостережения двум российским вузам
Рособрнадзор объявил предостережения двум российским вузам

Рособрнадзор объявил предостережения СПбХУ и ЧОУ ВО "СПБУСМИТ"

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения двум российским вузам, сообщается на сайте ведомства.
"Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования", - говорится в сообщении.
Уточняется, что предостережения получили Санкт-Петербургский христианский университет и Санкт-Петербургский университет специальных материалов и технологий.
"Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий", - заключили в ведомстве.
