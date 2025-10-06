Рейтинг@Mail.ru
Причиной пожара на полигоне ТБО Владивостока стали тлеющие отходы
06:05 06.10.2025 (обновлено: 08:39 06.10.2025)
Причиной пожара на полигоне ТБО Владивостока стали тлеющие отходы
Причиной пожара на полигоне ТБО Владивостока стали тлеющие отходы - РИА Новости, 06.10.2025
Причиной пожара на полигоне ТБО Владивостока стали тлеющие отходы
Причиной крупного пожара на полигоне ТБО во Владивостоке, предварительно, стала зола в отходах – в частном секторе начали топить печи, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.10.2025
владивосток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
владивосток
владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Владивосток, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Причиной пожара на полигоне ТБО Владивостока стали тлеющие отходы

Причиной пожара на полигоне ТБО Владивостока стала зола в отходах

ВЛАДИВОСТОК, 6 окт - РИА Новости. Причиной крупного пожара на полигоне ТБО во Владивостоке, предварительно, стала зола в отходах – в частном секторе начали топить печи, сообщили РИА Новости в Приморском экологическом операторе.
Ранее в краевом главке МЧС сообщили РИА Новости, что на территории Владивостокского полигона твёрдых бытовых отходов в районе улицы Холмистая тушат пожар на 1 тысячи квадратных метров. В Приморском экологическом операторе агентству добавили, что площадь источника задымления составила примерно 3,5 тысячи квадратных метров. Очаги задымления планируется пересыпать к 9 октября. Полигон приостановил прием отходов.
"Причина - предварительно, зола в отходах. Сегодня тлеющие отходы забрали на Вязовой,7… В частном секторе стали топить печи", - сказал собеседник.
Владивосток
 
 
