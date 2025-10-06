Во Владивостоке загорелся полигон ТБО

ВЛАДИВОСТОК, 6 окт - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание на площади 1 тысячи квадратных метров на полигоне ТБО во Владивостоке, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Приморскому краю.

"Первое сообщение о возгорании на территории Владивостокского полигона твёрдых бытовых отходов поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 05.43 (22.43 мск). Прибывшие на место огнеборцы МЧС России обнаружили несколько очагов пожара и ликвидировали один из них на площади около 10 квадратных метров", - сказал собеседник.

По его словам, из-за отсутствия проездов пожарные не смогли добраться до остальных очагов, поэтому для тушения привлекалась тяжелая техника экологического оператора.

"Второе сообщение о пожаре на полигоне поступило в 10.09 (03.09 мск). В настоящее время от МЧС России на пожаре задействовано три единицы пожарной техники и 17 человек. Площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров", - отметили в главке.