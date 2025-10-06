Рейтинг@Mail.ru
05:10 06.10.2025
Во Владивостоке загорелся полигон ТБО
Пожарные тушат возгорание на площади 1 тысячи квадратных метров на полигоне ТБО во Владивостоке, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Приморскому краю. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T05:10:00+03:00
2025-10-06T05:10:00+03:00
происшествия
владивосток
россия
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владивосток
россия
приморский край
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 окт - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание на площади 1 тысячи квадратных метров на полигоне ТБО во Владивостоке, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Приморскому краю.
"Первое сообщение о возгорании на территории Владивостокского полигона твёрдых бытовых отходов поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 05.43 (22.43 мск). Прибывшие на место огнеборцы МЧС России обнаружили несколько очагов пожара и ликвидировали один из них на площади около 10 квадратных метров", - сказал собеседник.
По его словам, из-за отсутствия проездов пожарные не смогли добраться до остальных очагов, поэтому для тушения привлекалась тяжелая техника экологического оператора.
"Второе сообщение о пожаре на полигоне поступило в 10.09 (03.09 мск). В настоящее время от МЧС России на пожаре задействовано три единицы пожарной техники и 17 человек. Площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров", - отметили в главке.
Там уточнили, что горит полигон в районе улицы Холмистая.
