Рейтинг@Mail.ru
У посольства нет информации о россиянах, пострадавших на Мадагаскаре - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/posolstvo-2046599472.html
У посольства нет информации о россиянах, пострадавших на Мадагаскаре
У посольства нет информации о россиянах, пострадавших на Мадагаскаре - РИА Новости, 06.10.2025
У посольства нет информации о россиянах, пострадавших на Мадагаскаре
Посольство России на Мадагаскаре не получало информации о пострадавших из-за протестов в стране россиянах, сообщили РИА Новости в российском посольстве в... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T11:57:00+03:00
2025-10-06T11:57:00+03:00
в мире
мадагаскар
россия
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045627779_0:189:2500:1595_1920x0_80_0_0_0acd715d2808cbf67d9f353b86ba7a07.jpg
https://ria.ru/20250927/madagaskar-2044789505.html
мадагаскар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045627779_157:0:2380:1667_1920x0_80_0_0_6d508bf168b38a198857d673317879a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мадагаскар, россия, оон
В мире, Мадагаскар, Россия, ООН
У посольства нет информации о россиянах, пострадавших на Мадагаскаре

У посольства на Мадагаскаре нет данных о пострадавших из-за протестов россиянах

© AP Photo / MamyraelПротесты в городе Анциранана, Мадагаскар
Протесты в городе Анциранана, Мадагаскар - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Mamyrael
Протесты в городе Анциранана, Мадагаскар
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Посольство России на Мадагаскаре не получало информации о пострадавших из-за протестов в стране россиянах, сообщили РИА Новости в российском посольстве в республике.
"Информации о пострадавших российский гражданах не поступало", - сказали агентству в диппредставительстве.
Тысячи молодых людей вышли 29 сентября на акции протеста против отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре и требовали отставки правительства, полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. После этого президент страны объявил о роспуске правительства. По данным ООН, на протестах на Мадагаскаре погибли по меньшей мере 22 человека.
Норвежские военные - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
МИД Норвегии призвал граждан воздержаться от поездок на Мадагаскар
27 сентября, 15:39
 
В миреМадагаскарРоссияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала