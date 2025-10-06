Священник рассказал о духовных последствиях аборта для женщины

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. После совершения аборта женщина может всю жизнь испытывать чувство глубокого сожаления о содеянном, потому что совершён смертный грех убийства, иначе это называют "постабортным синдромом", выход из этой ситуации - исповедь, покаяние и "деятельное участие в профилактике абортов в обществе", рассказал РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, комментируя информацию о том, что Испания может зафиксировать право на аборт в конституции страны.

Ранее новостное агентство Europa Press с ссылкой на источники сообщило, что правительство Испании намерено закрепить в конституции право на аборт для женщин. Уточняется, что одновременно планируется внести поправки в норматив о предоставлении информации в этой сфере: все сведения о процедуре должны будут иметь "объективную научную основу" и опираться на стандарты Всемирной организации здравоохранения и Американской психиатрической ассоциации. Так, Испания может стать вторым государством в мире после Франции, где аборт будет признан на конституционном уровне. Отмечается, что инициатива правительства последовала на фоне скандала вокруг решения мэрии Мадрида о распространении среди женщин, рассматривающих возможность сделать аборт, материалов о "синдроме постаборта". Премьер-министр Педро Санчес в ходе саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене назвал ситуацию "крайне тревожной".

"Постабортный синдром - это, на самом деле, чувство глубокого сожаления о содеянном, ощущение неправильности принятого решения. Ведь каждая женщина - дочь Божия, и ее совесть неумолимо напоминает, что совершён смертный грех убийства. Как показывает опыт общения священников на исповеди с такими женщинами, эти страшные духовные, моральные мучения могут сопровождать женщину всю оставшуюся жизнь. Но выход есть - это глубокое раскаяние в содеянном, исповедь у священника и деятельное участие в деле профилактики и искоренения абортов в обществе", - сказал отец Федор Лукьянов.

Он напомнил, что в Библии (Книге Второзакония), Бог говорить людям: "Жизнь и смерть предложил Я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое".

"Признавая право на убийство невинных, Испания может вынести себе приговор как исторически христианская держава. Впервые в мире легализовав аборты, Советская Россия пережила невиданный большевистский террор и гонения на верующих, страшный голод и войну. И лишь вернувшись в разгар войны к традиционным христианским ценностям (решение Сталина ослабить гонения на Церковь, позволить в 1943 году избрать патриарха, вернуть запрет на аборты без медпоказаний, то есть по желанию женщины), Россия смогла сохранить суверенитет и свое будущее", - напомнил иерей.

"Сочувствую христианам Испании и надеюсь, что у политиков хватит совести и нравственного чувства, чтобы сохранить жизнь будущих поколений и здоровье женщин Испании", - заключил собеседник агентства.

В РПЦ признают человека живым с момента зачатия и считают аборт убийством и грехом, призывают законодательно защитить жизнь человека на внутриутробной стадии развития, выступают за запрет абортов без медпоказаний (производимый просто по желанию женщины). Также в РПЦ неоднократно выступали за запрет проведения абортов в частных клиниках, так как там, по данным Церкви, зачастую не соблюдают требования законодательства о проведении "дней тишины" и обязательном психологическом консультировании, а также проводят аборты на более поздних, чем положено, сроках беременности, не предупреждают женщину о негативных последствиях этой процедуры для здоровья, не предоставляют актуальную статистику по количеству проведенных процедур.