В Новосибирске ученые разработали цифрового помощника врача
04:20 06.10.2025
В Новосибирске ученые разработали цифрового помощника врача
В Новосибирске ученые разработали цифрового помощника врача
В Новосибирске ученые разработали цифрового помощника врача
Разработчики центра искусственного интеллекта Новосибирского госуниверситета создали прототип уникальной системы поддержки принятия врачебных решений "Доктор... РИА Новости, 06.10.2025
новосибирск
новосибирский государственный университет
российская академия наук
Новости
новосибирск, новосибирский государственный университет, российская академия наук
Новосибирск, Новосибирский государственный университет, Российская академия наук
В Новосибирске ученые разработали цифрового помощника врача

В Новосибирске разработали цифрового помощника врача "Доктор Пирогов"

© Пресс-служба СО РАННовый главный корпус Новосибирского государственного университета
Новый главный корпус Новосибирского государственного университета
© Пресс-служба СО РАН
Новый главный корпус Новосибирского государственного университета. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 6 окт – РИА Новости. Разработчики центра искусственного интеллекта Новосибирского госуниверситета создали прототип уникальной системы поддержки принятия врачебных решений "Доктор Пирогов", которая должна стать помощником врача, взяв на себя анализ данных пациента, сообщили РИА Новости в НГУ.
"Прототип первой в мире системы поддержки принятия врачебных решений "Цифровой помощник врача "Доктор Пирогов" разработали ученые исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета. В ее основе заложено гибридное техническое решение — комбинирование нейронных и семантических (смысловых) сетей", - говорится в сообщении.
Цифровой помощник врача уже содержит информацию о 250 основных заболеваниях человека. В дальнейшем их количество планируется увеличить – систему дополнят информацией об остальных патологических состояниях. В настоящее время информация о них систематизируется, а данные верифицируются. Ученые отмечают, что в настоящий момент в мире нет аналогов данной системы, и известно только четыре аналогичных системы, которые выполняют научные задачи в области генетики.
"Разрабатывая систему "Доктор Пирогов", мы ставили перед собой задачу: снизить рутинную нагрузку на врача и сократить длительность приема пациента без потери качества. Также данная система способна обеспечивать консультационное сопровождение и осуществлять поддержку принятия врачебных решений при оказании первичной медицинской помощи по широкому кругу врачебных направлений, что особенно актуально при нынешнем дефиците узких специалистов в удаленных и малонаселенных регионах", - рассказал руководитель проектов в центре искусственного интеллекта НГУ, завлабораторией искусственного интеллекта и больших генетических данных Института цитологии и генетики СО РАН Владимир Иванисенко.
Разработчики применили гибридный подход, сочетающий в себе нейросетевые методы и специализированный граф знаний ANDSystem для обеспечения интерпретируемости решений. При создании прототипа использовались наработки и исследования, которые проводились в институте цитологии и генетики СО РАН. В настоящий момент функции цифрового помощника врача успешно отработаны и теперь перед разработчиками стоит задача по его масштабному внедрению. Клинические испытания системы "Доктор Пирогов" начнутся в 2026 году.
По словам разработчиков, "Доктор Пирогов" позволяет проводить интерактивный опрос пациента. Система "изучает" медицинскую документацию, анализирует клиническую информацию и инструментальные исследования, оценивает лабораторные показатели и результаты генетического тестирования. Все это с опорой на содержащуюся в ее базе знаний медицинскую и научную литературу.
"Доктор Пирогов" станет помощником медицинских работников, он не заменит врача, но существенно облегчит его работу. При использовании в кабинетах доврачебной помощи он проведет первичный опрос пациента и анализ уже имеющихся клинических данных, выдаст направление на лабораторные исследования или к врачу, в том числе с рекомендацией по профилю узкого специалиста. Это позволит эффективно распределять поток пациентов, обеспечить предварительную сортировку и маршрутизацию, снизить нагрузку на участковое звено медработников", - сказал Иванисенко.
НовосибирскНовосибирский государственный университетРоссийская академия наук
 
 
