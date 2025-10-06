Полнолуние в октябре 2025: когда и где наблюдать

Полнолуние — одна из фаз лунного цикла, когда солнце полностью освещает видимую с Земли поверхность спутника. Дата и время наступления Урожайной Луны в октябре 2025 года, рекомендации по сну и питанию — в материале РИА Новости.
Когда и где наблюдать
Полнолуние во втором месяце осени наступит 7 октября в 6:48 утра по московскому времени, когда спутник Земли окажется среди звезд созвездия рыб. Это будет первым суперлунием в 2025 году.
Суперлуние — относительно редкая форма полнолуния, когда Луна кажется заметно крупнее и ярче обычного даже для наблюдения без специальных приборов; в этот момент спутник находится максимально близко к нашей планете.
Какие объекты будут рядом с Луной в октябре
Ближе всего к Луне будет расположен Сатурн — планета будет ярко сиять, достигнув противостояния с Солнцем. Это явление можно будет наблюдать в последнюю неделю сентября и первую неделю октября, включая и день полнолуния.
При полнолунии яркость Луны сильно затмевает более тусклые небесные объекты: многие из них (слабые скопления, галактики) увидеть будет невозможно без специальных фильтров и мощного телескопа. Однако можно легко заметить:
- яркие звезды и планеты, если они находятся вблизи Луны;
- видимые контрасты лунных морей и крупных кратеров в бинокль или небольшой домашний телескоп;
- эффект “кровавой Луны”, когда она приобретает оранжево-красный или коричневатый оттенок.
Мнение экспертов
Самое популярное объяснение — это сочетание физиологических и психологических факторов. Ученые предполагают, что при полной Луне наружный свет ночью сильнее, особенно в сельской местности без уличного освещения, поэтому дополнительный свет уменьшает выработку мелатонина и ухудшает качество сна.
Играет роль и психологический фактор: ожидание “плохой ночи” при полнолунии само по себе может усиливать тревогу, бессонницу и общую напряженность.
Хотя убедительных научных доказательств того, что полнолуние может повлиять на поведение и здоровье человека, нет, астрологи отмечают многочисленные жалобы, такие как нарушение сна, обострение тревожности.
Наиболее уязвимыми будут люди с нарушениями сна, слабо переносящие свет ночью, пациенты с хроническими психическими расстройствами (шизофрения, биполярное расстройство), дети и пожилые люди.
Практические рекомендации по сну и общему самочувствию:
- 1.Позаботьтесь о темной спальне: используйте плотные шторы или жалюзи, при необходимости - маску для сна. Это снизит влияние лунного света на выработку мелатонина.
- 2.Избегайте кофеина и тяжелой пищи вечером, минимизируйте использование экранов телефона, компьютера или телевизора за один-два часа до сна.
- 3.Если вы замечаете усиление тревоги или бессонницу в эти ночи — применяйте техники релаксации (дыхание, медитация).
- 4.Избегайте алкоголя — он ухудшает качество сна и может усилить тревожные состояния.
Астролог Екатерина Максимова:
“Полнолуние в Овне — очень мощный астрологический момент, так как знак Овна связан с энергией начала, импульсом, самостоятельностью и действием. Луна в Овне находится в оппозиции к Солнцу в Весах, и эта ось “Я — Мы” обычно поднимает вопросы баланса между личными желаниями и отношениями. Ощущается прилив сил, страсти и мотивации. Возможны вспышки раздражения. Возрастает желание действовать немедленно, что может привести как к смелым решениям, так и к поспешности”.