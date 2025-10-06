Полнолуние в октябре 2025: когда и где наблюдать

Полнолуние — одна из фаз лунного цикла, когда солнце полностью освещает видимую с Земли поверхность спутника. Дата и время наступления Урожайной Луны в октябре 2025 года, рекомендации по сну и питанию — в материале РИА Новости.

Когда и где наблюдать

Полнолуние во втором месяце осени наступит 7 октября в 6:48 утра по московскому времени, когда спутник Земли окажется среди звезд созвездия рыб. Это будет первым суперлунием в 2025 году.

Суперлуние — относительно редкая форма полнолуния, когда Луна кажется заметно крупнее и ярче обычного даже для наблюдения без специальных приборов; в этот момент спутник находится максимально близко к нашей планете.

Какие объекты будут рядом с Луной в октябре

Ближе всего к Луне будет расположен Сатурн — планета будет ярко сиять, достигнув противостояния с Солнцем . Это явление можно будет наблюдать в последнюю неделю сентября и первую неделю октября, включая и день полнолуния.

При полнолунии яркость Луны сильно затмевает более тусклые небесные объекты: многие из них (слабые скопления, галактики) увидеть будет невозможно без специальных фильтров и мощного телескопа. Однако можно легко заметить:

яркие звезды и планеты, если они находятся вблизи Луны; видимые контрасты лунных морей и крупных кратеров в бинокль или небольшой домашний телескоп;

видимые контрасты лунных морей и крупных кратеров в бинокль или небольшой домашний телескоп; эффект “кровавой Луны”, когда она приобретает оранжево-красный или коричневатый оттенок.

Мнение экспертов

Самое популярное объяснение — это сочетание физиологических и психологических факторов. Ученые предполагают, что при полной Луне наружный свет ночью сильнее, особенно в сельской местности без уличного освещения, поэтому дополнительный свет уменьшает выработку мелатонина и ухудшает качество сна.

Играет роль и психологический фактор: ожидание “плохой ночи” при полнолунии само по себе может усиливать тревогу, бессонницу и общую напряженность.

Хотя убедительных научных доказательств того, что полнолуние может повлиять на поведение и здоровье человека, нет, астрологи отмечают многочисленные жалобы, такие как нарушение сна, обострение тревожности.

Наиболее уязвимыми будут люди с нарушениями сна, слабо переносящие свет ночью, пациенты с хроническими психическими расстройствами (шизофрения, биполярное расстройство), дети и пожилые люди.

Практические рекомендации по сну и общему самочувствию:

1. Позаботьтесь о темной спальне: используйте плотные шторы или жалюзи, при необходимости - маску для сна. Это снизит влияние лунного света на выработку мелатонина. 2. Избегайте кофеина и тяжелой пищи вечером, минимизируйте использование экранов телефона, компьютера или телевизора за один-два часа до сна. 3. Если вы замечаете усиление тревоги или бессонницу в эти ночи — применяйте техники релаксации (дыхание, медитация). 4. Избегайте алкоголя — он ухудшает качество сна и может усилить тревожные состояния.

Астролог Екатерина Максимова: