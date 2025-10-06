В Саратове опровергли информацию об устроившем погром полицейском

САМАРА, 6 окт - РИА Новости. Главное управление МВД России по Саратовской области опровергло РИА Новости данные в пабликах о том, что сотрудник правоохранительных органов проник в дом в Саратове и устроил в нем погром, по факту инцидента проводится проверка.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что ночью 5 октября неизвестный пьяный мужчина приехал на автомобиле к частному дому на Огородной улице в Саратове . Сначала он якобы забрался во двор к соседям, побил все окна в доме и разбил машину. Затем через крышу он пробрался к дому пострадавших. Мужчина кричал, что ищет свою жену. Когда ему объяснили, что ее здесь нет, он на какое-то время ушел, но позже вернулся и побил окна дома кирпичами. В сообщениях указано, якобы мужчина работает сотрудником полиции одного из районов Саратова.

« "Сотрудники полиции проводят проверку по факту незаконного проникновения в жилище и повреждение имущества на улице Огородной Саратова. Пятого октября около 4.45 часов в дежурную часть отдела полиции №2 в составе УМВД России по городу Саратову поступило сообщение о совершении неправомерных действий неизвестным гражданином на территории частного домовладения, расположенного на улице Огородной", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.

Прибывшие полицейские установили личность правонарушителя - им оказался 35-летний житель Саратова. Мужчину задержали и доставили для разбирательства в отдел внутренних дел. Сейчас полиция проводит проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента.