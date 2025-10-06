https://ria.ru/20251006/poiski-2046563050.html
Группировку для поисков пропавшей семьи в Красноярском крае увеличили
Группировку для поисков пропавшей семьи в Красноярском крае увеличили - РИА Новости, 06.10.2025
Группировку для поисков пропавшей семьи в Красноярском крае увеличили
Свыше 350 человек принимают участие в поиске пропавшей неделю назад в турпоходе семьи, состоящей из двух взрослых и пятилетней девочки, в Красноярском крае,... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T05:58:00+03:00
2025-10-06T05:58:00+03:00
2025-10-06T05:58:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046132329_0:685:1115:1312_1920x0_80_0_0_796f48f230dd981bdbe566bc1c6f8a5b.jpg
https://ria.ru/20251004/poiski-2046320053.html
https://ria.ru/20251004/poiski-2046315510.html
красноярский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046132329_0:521:1115:1357_1920x0_80_0_0_42805825aaa00c5dd58312277cc76cf8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Группировку для поисков пропавшей семьи в Красноярском крае увеличили
Группировку для поисков семьи в Красноярском крае увеличили до 356 человек
КРАСНОЯРСК, 6 окт – РИА Новости. Свыше 350 человек принимают участие в поиске пропавшей неделю назад в турпоходе семьи, состоящей из двух взрослых и пятилетней девочки, в Красноярском крае, сообщает ГУМЧС по краю.
"Увеличилась группировка, привлекаемая к поисково-спасательным работам. Сейчас поисками занимаются 356 человек и 47 единиц техники… Всего наземными группами при поисково-спасательных работ было обследовано 129 квадратных километров лесного массива и 96 километров лесных дорог", - говорится в сообщении.
Также краевой главк МЧС
уточняет, что за прошедшие сутки проведен осмотр территории с воздуха на самолете "Аэропракт 32" и мотопараплане, обследован 101 квадратный километр с воздуха.
МВД по Красноярскому краю
2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября. Региональный главк СК РФ
возбудил уголовное дело по факту исчезновения туристов. В ведомстве сообщали РИА Новости, что семья должна была идти в поход в составе группы, но она не собралась из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Также сообщалось, что очевидцы видели, как семья с туристическими рюкзаками начинала маршрут в сторону Кутурчинского белогорья.
На помощь на прошлой неделе прибыли добровольцы отряда "ЛизаАлерт" из соседних регионов. В местности, где потерялась семья, обитают медведи, косули, дикие козы и другие звери, сообщали РИА Новости в региональном СК.