Группировку для поисков пропавшей семьи в Красноярском крае увеличили
05:58 06.10.2025
Группировку для поисков пропавшей семьи в Красноярском крае увеличили
Группировку для поисков пропавшей семьи в Красноярском крае увеличили
происшествия
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
россия
Группировку для поисков пропавшей семьи в Красноярском крае увеличили

Поисково-спасательные работы по поиску семьи в лесном массиве поселка Кутурчин в Красноярском крае
Поисково-спасательные работы по поиску семьи в лесном массиве поселка Кутурчин в Красноярском крае. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 6 окт – РИА Новости. Свыше 350 человек принимают участие в поиске пропавшей неделю назад в турпоходе семьи, состоящей из двух взрослых и пятилетней девочки, в Красноярском крае, сообщает ГУМЧС по краю.
"Увеличилась группировка, привлекаемая к поисково-спасательным работам. Сейчас поисками занимаются 356 человек и 47 единиц техники… Всего наземными группами при поисково-спасательных работ было обследовано 129 квадратных километров лесного массива и 96 километров лесных дорог", - говорится в сообщении.
Пропавшая в Красноярском крае семья ушла в поход в легкой одежде
4 октября, 07:53
Пропавшая в Красноярском крае семья ушла в поход в легкой одежде
4 октября, 07:53
Также краевой главк МЧС уточняет, что за прошедшие сутки проведен осмотр территории с воздуха на самолете "Аэропракт 32" и мотопараплане, обследован 101 квадратный километр с воздуха.
МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело по факту исчезновения туристов. В ведомстве сообщали РИА Новости, что семья должна была идти в поход в составе группы, но она не собралась из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Также сообщалось, что очевидцы видели, как семья с туристическими рюкзаками начинала маршрут в сторону Кутурчинского белогорья.
На помощь на прошлой неделе прибыли добровольцы отряда "ЛизаАлерт" из соседних регионов. В местности, где потерялась семья, обитают медведи, косули, дикие козы и другие звери, сообщали РИА Новости в региональном СК.
Погода ухудшилась в местности, где пропала семья из Красноярского края
4 октября, 06:39
Погода ухудшилась в местности, где пропала семья из Красноярского края
4 октября, 06:39
 
Происшествия, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
