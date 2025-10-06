Группировку для поисков пропавшей семьи в Красноярском крае увеличили

Поисково-спасательные работы по поиску семьи в лесном массиве поселка Кутурчин в Красноярском крае. Архивное фото

КРАСНОЯРСК, 6 окт – РИА Новости. Свыше 350 человек принимают участие в поиске пропавшей неделю назад в турпоходе семьи, состоящей из двух взрослых и пятилетней девочки, в Красноярском крае, сообщает ГУМЧС по краю.

"Увеличилась группировка, привлекаемая к поисково-спасательным работам. Сейчас поисками занимаются 356 человек и 47 единиц техники… Всего наземными группами при поисково-спасательных работ было обследовано 129 квадратных километров лесного массива и 96 километров лесных дорог", - говорится в сообщении.

Также краевой главк МЧС уточняет, что за прошедшие сутки проведен осмотр территории с воздуха на самолете "Аэропракт 32" и мотопараплане, обследован 101 квадратный километр с воздуха.

МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело по факту исчезновения туристов. В ведомстве сообщали РИА Новости, что семья должна была идти в поход в составе группы, но она не собралась из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Также сообщалось, что очевидцы видели, как семья с туристическими рюкзаками начинала маршрут в сторону Кутурчинского белогорья.