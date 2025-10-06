Рейтинг@Mail.ru
07:50 06.10.2025
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Дождь в Москве
Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Небольшие дожди ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет определяться передней частью приближающегося с запада североатлантического циклона. В такой ситуации в Москве и по области ожидается преимущественно облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди, в первой половине дня сохранятся очаги туманов. Температура воздуха остается на один-два градуса выше климатической нормы. Днем в Москве плюс 12 - плюс 14, по области плюс 10 - плюс 15 градусов", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что будет дуть западный ветер со скоростью один-шесть метров секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
Синоптик предупредил о тумане в Московском регионе в понедельник
