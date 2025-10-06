Москвичам рассказали о погоде в понедельник

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Небольшие дожди ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик отметил, что будет дуть западный ветер со скоростью один-шесть метров секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.