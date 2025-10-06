https://ria.ru/20251006/podolsk-2046612173.html
В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в избиении собаки-инвалида
В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в избиении собаки-инвалида - РИА Новости, 06.10.2025
В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в избиении собаки-инвалида
Полиция задержала мужчину, жестоко избившего собаку в подмосковном Подольске, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T12:50:00+03:00
2025-10-06T12:50:00+03:00
2025-10-06T13:49:00+03:00
происшествия
подольск
московская область (подмосковье)
юбилейный
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046630801_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f9d4b0c5cef96f2245f761d4a09a918e.jpg
https://ria.ru/20250909/prokuratura-2040760179.html
подольск
московская область (подмосковье)
юбилейный
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046630801_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6ca5e0507d9224837c4df035793adcba.jpg
Инцидент с избиением собаки-инвалида в Подмосковье
Полиция задержала мужчину, жестоко избившего собаку в подмосковном Подольске, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
2025-10-06T12:50
true
PT2M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, подольск, московская область (подмосковье), юбилейный, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Подольск, Московская область (Подмосковье), Юбилейный, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в избиении собаки-инвалида
В Подольске задержали мужчину по подозрению в жестоком избиении собаки-инвалида