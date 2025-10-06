Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в избиении собаки-инвалида
12:50 06.10.2025 (обновлено: 13:49 06.10.2025)
В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в избиении собаки-инвалида
Полиция задержала мужчину, жестоко избившего собаку в подмосковном Подольске, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 06.10.2025
Инцидент с избиением собаки-инвалида в Подмосковье
Полиция задержала мужчину, жестоко избившего собаку в подмосковном Подольске, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в избиении собаки-инвалида

В Подольске задержали мужчину по подозрению в жестоком избиении собаки-инвалида

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, жестоко избившего собаку в подмосковном Подольске, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
Московской области мои коллеги из УМВД России по городскому округу Подольск задержали местного жителя, который подозревается в жестоком обращении с животным", - написала Волк в Telegram-канале.
По предварительной информации, у подъезда одного из домов на улице Юбилейной мужчина жестоко избил собаку.
На видео, опубликованном полицией, видно, что собака - инвалид, животное передвигается только на двух передних лапах при помощи специальной коляски. Мужчина сначала жестоко ударил пса несколько раз, а потом опрокинул его на землю.
Сотрудниками полиции правонарушитель был установлен и доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства, заключила Волк.
