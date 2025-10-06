Рейтинг@Mail.ru
Около 150 объектов водоснабжения и водоотведения обновят в Подмосковье
18:36 06.10.2025
Около 150 объектов водоснабжения и водоотведения обновят в Подмосковье
В Подмосковье в 2025 году модернизируют порядка 150 объектов водоснабжения и водоотведения
Около 150 объектов водоснабжения и водоотведения обновят в Подмосковье

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Подмосковье в 2025 году модернизируют порядка 150 объектов водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В регионе реализуется государственная программа, рассчитанная на период с 2024 по 2026 год. В рамках нее запланировано более 370 мероприятий по обновлению инфраструктуры водоснабжения и водоотведения.
Ключевые работы на 2025 год включают модернизацию 11 очистных сооружений, 49 водозаборных узлов, трех канализационных насосных станций, а также 87 километров сетей. Среди работ – строительство водозаборного узла в микрорайоне Востряково городского округа Домодедово, реконструкция водозаборного узла №1 в городе Яхроме Дмитровского муниципального округа и очистных сооружений в деревне Зарудня Коломенского городского округа и городского округа Лыткарино.
Также в 2026 году запланировано еще около 150 мероприятий. В результате перемены коснутся свыше 3 миллионов жителей Подмосковья.
Реализацию программы и готовность объектов к осенне-зимнему периоду стали главными темами ВКС, которое провел губернатор Андрей Воробьев с членами регионального правительства и главами муниципалитетов.
"Прямое условие стабильной работы отопления – подготовка водозаборов, насосных станций, канализационных сетей к зиме. Важно заранее проверять узлы – от источников и резервных насосов до задвижек и КНС, настроить резервное питание, пополнять набор запчастей, отработать график дежурств и маршруты выезда", – приводит пресс-служба слова Воробьева.
Особое внимание, по его словам, следует уделить наиболее изношенным объектам — КНС, ВЗУ, сетям и коллекторам. При этом все регламентные работы должны быть уже завершены, включая замену задвижек, установку частотных преобразователей и фильтров, промывку резервуаров чистой воды.
"Следующая важная часть работы – это резервные насосы на ВЗУ и КНС, чтобы оперативно переключиться в случае необходимости. Они либо должны быть установлены на самой станции, либо лежать в наличии на складе", – подчеркнул Воробьев.
В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду было обследовано 3,5 тысячи задвижек – запорных устройств, обеспечивающих равномерное распределение воды по сетям и предотвращающих утечки. На новые заменили 1,8 тысячи единиц.
Было установлено свыше 160 частотных преобразователей. Это оборудование нужно для управления скоростью вращения электродвигателей насосов. Отмечается, что применение частотных преобразователей обеспечивает экономию электроэнергии, защищает технику и обеспечивает плавный пуск и остановку насосных систем.
Также в рамках подготовительных мероприятий выполнена промывка более 800 резервуаров чистой воды. Данная процедура включает комплекс работ по очистке внутренних поверхностей от загрязнений, удалению осадка и обеззараживанию от микроорганизмов.
"У нас большая программа по замене задвижек, мойке резервуаров и установке частотников. Мы ставили крайний срок выполнения работ – 15 сентября. Однако на сегодняшний момент все работы выполнены уже на 100%", – сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Он добавил, что следующим этапом является обследование всех ВЗУ и КНС на наличие резервных насосов и резервных скважин.
"Мы попросили глав вместе с руководителем и главным инженером РСО подписать акт по каждому объекту. У нас их почти 4,5 тысячи, и в настоящий момент все акты составлены. Теперь мы видим, есть ли в РСО дополнительный насос на складе, какой он марки. Там, где выявлен факт отсутствия дополнительного насоса, будет подготовлена дорожная карта, чтобы обеспечить резервом все объекты", – сказал Григорьев.
Министр также сообщил об обновлении парка спецтехники для ресурсоснабжающих организаций. Всего в этом году регион планирует закупить 350 единиц новой техники. Первая партия уже поступила в конце сентября в 32 муниципальных округа, куда были направлены 25 каналопромывочных машин и 24 экскаватора.
В октябре муниципалитеты получат свыше 40 единиц техники и 20 илососов для прочистки ливневых и канализационных сетей. Оставшиеся машины, включая краны-манипуляторы и аварийные автомобили, поступят до конца года.
При этом в 2026 году планируется закупка еще 448 единиц техники, а в 2027 – 397.
