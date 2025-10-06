Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал, сколько стоит "откосить" от армии на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06.10.2025
Пленный рассказал, сколько стоит "откосить" от армии на Украине
Пленный рассказал, сколько стоит "откосить" от армии на Украине
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Попавший в плен украинский военный Михаил Челенко сообщил, что стоимость "откоса" от службы в ВСУ составляет от 10 до 15 тысяч долларов, соответствующее видео опубликовало Минобороны России.
Со слов Челенко, он сдался в плен из-за того, что "командование ничем не помогает", при этом потери "ужасные". Пленный также рассказал, что боевиков ВСУ, отказывавшихся участвовать в боевых действиях, избивали, а некоторых расстреливали. Челенко признался, что в рядах ВСУ продолжается коррупция среди командиров подразделений.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Украинский пленный рассказал, почему разочаровался в ВСУ
Вчера, 22:23
"Откосить от армии — от 10 тысяч долларов до 15. Ты не хочешь на передний край идти, то командиру ты платишь, ну, из своего кармана платишь командиру, и он тебя не посылает на передний край", — сказал Челенко.
Военнопленный рассказал, что артиллерия ВСУ уничтожила несколько домов с мирными жителями в населенном пункте Новоторецкое ДНР.
"В Новоторецком... там две семьи жили... началась бомбежка, когда мы были, то... наши снаряды... разобрали два домика (С гражданскими. — Прим. Ред.)... Мирные люди сами уходили, а так эвакуации никакой нет", — сказал Челенко.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Пленный солдат ВСУ рассказал, почему сбежал из армии
4 октября, 05:25
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
