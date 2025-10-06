Пленный рассказал, сколько стоит "откосить" от армии на Украине

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Попавший в плен украинский военный Михаил Челенко сообщил, что стоимость "откоса" от службы в ВСУ составляет от 10 до 15 тысяч долларов, соответствующее видео опубликовало Минобороны России.

Со слов Челенко, он сдался в плен из-за того, что "командование ничем не помогает", при этом потери "ужасные". Пленный также рассказал, что боевиков ВСУ , отказывавшихся участвовать в боевых действиях, избивали, а некоторых расстреливали. Челенко признался, что в рядах ВСУ продолжается коррупция среди командиров подразделений.

"Откосить от армии — от 10 тысяч долларов до 15. Ты не хочешь на передний край идти, то командиру ты платишь, ну, из своего кармана платишь командиру, и он тебя не посылает на передний край", — сказал Челенко.

Военнопленный рассказал, что артиллерия ВСУ уничтожила несколько домов с мирными жителями в населенном пункте Новоторецкое ДНР