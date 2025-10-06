https://ria.ru/20251006/plennyy-2046560805.html
Пленный рассказал, сколько стоит "откосить" от армии на Украине
Пленный рассказал, сколько стоит "откосить" от армии на Украине - РИА Новости, 06.10.2025
Пленный рассказал, сколько стоит "откосить" от армии на Украине
Попавший в плен украинский военный Михаил Челенко сообщил, что стоимость "откоса" от службы в ВСУ составляет от 10 до 15 тысяч долларов, соответствующее видео... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T05:07:00+03:00
2025-10-06T05:07:00+03:00
2025-10-06T06:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_82b80c1779bcb701683cc8b095e8771b.jpg
https://ria.ru/20251005/vsu-2046543755.html
https://ria.ru/20251004/ukraina-2046312906.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_f2316b0567eb60fb32e8e7fef22056f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пленный рассказал, сколько стоит "откосить" от армии на Украине
Пленный Челенко: на Украине откосить от армии стоит от 10 тысяч долларов
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Попавший в плен украинский военный Михаил Челенко сообщил, что стоимость "откоса" от службы в ВСУ составляет от 10 до 15 тысяч долларов, соответствующее видео опубликовало Минобороны России.
Со слов Челенко, он сдался в плен из-за того, что "командование ничем не помогает", при этом потери "ужасные". Пленный также рассказал, что боевиков ВСУ
, отказывавшихся участвовать в боевых действиях, избивали, а некоторых расстреливали. Челенко признался, что в рядах ВСУ продолжается коррупция среди командиров подразделений.
"Откосить от армии — от 10 тысяч долларов до 15. Ты не хочешь на передний край идти, то командиру ты платишь, ну, из своего кармана платишь командиру, и он тебя не посылает на передний край", — сказал Челенко.
Военнопленный рассказал, что артиллерия ВСУ уничтожила несколько домов с мирными жителями в населенном пункте Новоторецкое ДНР
.
"В Новоторецком... там две семьи жили... началась бомбежка, когда мы были, то... наши снаряды... разобрали два домика (С гражданскими. — Прим. Ред.)... Мирные люди сами уходили, а так эвакуации никакой нет", — сказал Челенко.