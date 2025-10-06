МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Западные страны хотят начать войну с Россией, чтобы выгодно в ней потерпеть поражение, пишет Radio Universum.
"Подготовка ЕС и НАТО к войне с Россией идет полным ходом. Что интересно, в приоритете не всеобщая мобилизация, не обучение новобранцев, не перевооружение европейских армий для современного ведения войны и не ускоренная организация гражданской обороны. Стратегия Брюсселя заключается в попытках спровоцировать Россию на удар вне зависимости от того, готова ли Европа защищаться", — говорится в публикации.
Обозреватель указал, что западных элит будет ждать разочарование, поскольку Россия не будет резко реагировать на их провокации.
Москва неоднократно подчеркивала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, однако его дальнейшее расширение не принесет Европе большей безопасности. В Кремле отмечали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>