"Подготовка ЕС и НАТО к войне с Россией идет полным ходом. Что интересно, в приоритете не всеобщая мобилизация, не обучение новобранцев, не перевооружение европейских армий для современного ведения войны и не ускоренная организация гражданской обороны. Стратегия Брюсселя заключается в попытках спровоцировать Россию на удар вне зависимости от того, готова ли Европа защищаться", — говорится в публикации.