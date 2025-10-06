Рейтинг@Mail.ru
"Подготовка идет полным ходом". СМИ раскрыли план Запада против России
16:41 06.10.2025
"Подготовка идет полным ходом". СМИ раскрыли план Запада против России
"Подготовка идет полным ходом". СМИ раскрыли план Запада против России
в мире
россия
европа
евросоюз
нато
москва
в мире, россия, европа, евросоюз, нато, москва
В мире, Россия, Европа, Евросоюз, НАТО, Москва
"Подготовка идет полным ходом". СМИ раскрыли план Запада против России

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Западные страны хотят начать войну с Россией, чтобы выгодно в ней потерпеть поражение, пишет Radio Universum.
"Подготовка ЕС и НАТО к войне с Россией идет полным ходом. Что интересно, в приоритете не всеобщая мобилизация, не обучение новобранцев, не перевооружение европейских армий для современного ведения войны и не ускоренная организация гражданской обороны. Стратегия Брюсселя заключается в попытках спровоцировать Россию на удар вне зависимости от того, готова ли Европа защищаться", — говорится в публикации.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
"Индикатор отставания". Залужный сделал новое заявление об "Орешнике"
Вчера, 11:47
Обозреватель указал, что западных элит будет ждать разочарование, поскольку Россия не будет резко реагировать на их провокации.
Москва неоднократно подчеркивала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, однако его дальнейшее расширение не принесет Европе большей безопасности. В Кремле отмечали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Флаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
"Через пару часов". В США сделали заявление о войне с Россией
Вчера, 09:46
 
