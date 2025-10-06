Рейтинг@Mail.ru
Патрушев рассказал о востребованности российского зерна за рубежом
14:25 06.10.2025 (обновлено: 15:02 06.10.2025)
Патрушев рассказал о востребованности российского зерна за рубежом
Патрушев рассказал о востребованности российского зерна за рубежом
Рост экспортной выручки в России в 2025 году сохраняется по всем направлениям, за исключением зерна, но оно остается востребованным за рубежом, заявил... РИА Новости, 06.10.2025
Патрушев рассказал о востребованности российского зерна за рубежом

Патрушев: зерно из РФ остается востребованным за рубежом при снижении экспорта

Зерно. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Рост экспортной выручки в России в 2025 году сохраняется по всем направлениям, за исключением зерна, но оно остается востребованным за рубежом, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным.
"В 2025 году практически по всем направлениям в целом сохраняется рост экспортной выручки, но за исключениям зерновых. Здесь у нас ситуация не очень хорошая, мы меньше стали зерновых экспортировать, но это связано с крайне низкими мировыми ценами на зерновую продукцию. Но, безусловно, наше зерно остается востребованным у зарубежных покупателей", - сказал Патрушев.
Он отметил, что при изменении ценовой конъюнктуры на зерно объем его поставок "серьезно увеличится".
В сентябре Минсельхоз РФ заявлял, что во втором полугодии 2025 года ожидает экспорт зерна на уровне около 33 миллионов тонн - с начала сезона уже поставлено больше 7 миллионов тонн.
Патрушев ранее сообщал, что Россия в текущем сельскохозяйственном году планирует экспортировать порядка 53 миллионов тонн зерновых, в том числе 44,5 миллиона тонн пшеницы.
Россия планирует увеличить экспорт СПГ в Китай, заявил Цивилев
1 октября, 08:17
 
