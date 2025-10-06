https://ria.ru/20251006/patrushev-2046641898.html
Патрушев рассказал о востребованности российского зерна за рубежом
2025-10-06T14:25:00+03:00
2025-10-06T14:25:00+03:00
2025-10-06T15:02:00+03:00
экономика
россия
дмитрий патрушев
владимир путин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
Новости
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Рост экспортной выручки в России в 2025 году сохраняется по всем направлениям, за исключением зерна, но оно остается востребованным за рубежом, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным.
"В 2025 году практически по всем направлениям в целом сохраняется рост экспортной выручки, но за исключениям зерновых. Здесь у нас ситуация не очень хорошая, мы меньше стали зерновых экспортировать, но это связано с крайне низкими мировыми ценами на зерновую продукцию. Но, безусловно, наше зерно остается востребованным у зарубежных покупателей", - сказал Патрушев
Он отметил, что при изменении ценовой конъюнктуры на зерно объем его поставок "серьезно увеличится".
В сентябре Минсельхоз РФ
заявлял, что во втором полугодии 2025 года ожидает экспорт зерна на уровне около 33 миллионов тонн - с начала сезона уже поставлено больше 7 миллионов тонн.
Патрушев ранее сообщал, что Россия в текущем сельскохозяйственном году планирует экспортировать порядка 53 миллионов тонн зерновых, в том числе 44,5 миллиона тонн пшеницы.