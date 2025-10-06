Патрушев рассказал о востребованности российского зерна за рубежом

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Рост экспортной выручки в России в 2025 году сохраняется по всем направлениям, за исключением зерна, но оно остается востребованным за рубежом, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным.