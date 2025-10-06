Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: слет молодых специалистов стройотрасли Москвы собрал 350 человек
12:50 06.10.2025 (обновлено: 14:15 06.10.2025)
Овчинский: слет молодых специалистов стройотрасли Москвы собрал 350 человек
Овчинский: слет молодых специалистов стройотрасли Москвы собрал 350 человек
В XVII слете молодых специалистов стройотрасли в Москве приняли участие 33 команды и более 350 участников, сообщил министр городского правительства,... РИА Новости, 06.10.2025
2025
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: слет молодых специалистов стройотрасли Москвы собрал 350 человек

Овчинский: слет молодых специалистов стройотрасли Москвы собрал 350 участников

министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Перейти в медиабанк
министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В XVII слете молодых специалистов стройотрасли в Москве приняли участие 33 команды и более 350 участников, сообщил министр городского правительства, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Слет молодых специалистов – традиционная площадка для обмена опытом между разными поколениями строителей и укрепления кадрового резерва градостроительного комплекса Москвы.
Овчинский: в Новой Москве построили девять домов по реновации
Вчера, 10:05
Овчинский: в Новой Москве построили девять домов по реновации
Вчера, 10:05
"Уже 24 года молодежный совет комплекса градостроительной политики и строительства объединяет талантливую и энергичную молодежь, которая своим трудом строит лучший город на земле. Ежегодный стройслет стал визитной карточкой и доброй традицией, создающей особое сообщество мотивированных профессионалов своей деятельности. Нам важно стимулировать интерес к профессиям строительной отрасли и транслировать ценности градостроительного комплекса в доступной для молодежи форме", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.
Как указывается в сообщении, цель слета – популяризация профессий в сфере строительства, формирование корпоративного духа, навыков командной работы и раскрытие личностного потенциала участников. Также на слете молодые специалисты обменялись профессиональным опытом с более старшим поколением строителей и смогли установить новые деловые контакты.
Овчинский: на северо-западе Москвы реновация затронула более 70 домов
3 октября, 10:08
Овчинский: на северо-западе Москвы реновация затронула более 70 домов
3 октября, 10:08
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
