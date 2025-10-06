https://ria.ru/20251006/ovchinskiy-2046607890.html
Овчинский: слет молодых специалистов стройотрасли Москвы собрал 350 человек
Овчинский: слет молодых специалистов стройотрасли Москвы собрал 350 человек - РИА Новости, 06.10.2025
Овчинский: слет молодых специалистов стройотрасли Москвы собрал 350 человек
В XVII слете молодых специалистов стройотрасли в Москве приняли участие 33 команды и более 350 участников, сообщил министр городского правительства,... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T12:50:00+03:00
2025-10-06T12:50:00+03:00
2025-10-06T14:15:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В XVII слете молодых специалистов стройотрасли в Москве приняли участие 33 команды и более 350 участников, сообщил министр городского правительства, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Слет молодых специалистов – традиционная площадка для обмена опытом между разными поколениями строителей и укрепления кадрового резерва градостроительного комплекса Москвы.
"Уже 24 года молодежный совет комплекса градостроительной политики и строительства объединяет талантливую и энергичную молодежь, которая своим трудом строит лучший город на земле. Ежегодный стройслет стал визитной карточкой и доброй традицией, создающей особое сообщество мотивированных профессионалов своей деятельности. Нам важно стимулировать интерес к профессиям строительной отрасли и транслировать ценности градостроительного комплекса в доступной для молодежи форме", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.
Как указывается в сообщении, цель слета – популяризация профессий в сфере строительства, формирование корпоративного духа, навыков командной работы и раскрытие личностного потенциала участников. Также на слете молодые специалисты обменялись профессиональным опытом с более старшим поколением строителей и смогли установить новые деловые контакты.