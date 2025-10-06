Овчинский: слет молодых специалистов стройотрасли Москвы собрал 350 человек

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В XVII слете молодых специалистов стройотрасли в Москве приняли участие 33 команды и более 350 участников, сообщил министр городского правительства, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Слет молодых специалистов – традиционная площадка для обмена опытом между разными поколениями строителей и укрепления кадрового резерва градостроительного комплекса Москвы.

"Уже 24 года молодежный совет комплекса градостроительной политики и строительства объединяет талантливую и энергичную молодежь, которая своим трудом строит лучший город на земле. Ежегодный стройслет стал визитной карточкой и доброй традицией, создающей особое сообщество мотивированных профессионалов своей деятельности. Нам важно стимулировать интерес к профессиям строительной отрасли и транслировать ценности градостроительного комплекса в доступной для молодежи форме", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.