Овчинский: в Новой Москве построили девять домов по реновации

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Новой Москве построили девять домов по реновации с момента старта этой программы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Жилые комплексы общей площадью около 560 тысяч квадратных метров возведены в четырех районах. Больше всего новостроек расположено в Троицке
- пять домов. В Краснопахорском районе готовы два дома, а в Коммунарке
и Щербинке
- по одной новостройке", - цитирует Овчинского
пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
По его словам, всего в домах около 6 тысяч квартир площадью 340 тысяч "квадратов", в том числе 40 из них предусмотрены для маломобильных граждан.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.