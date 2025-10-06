Овчинский: в Новой Москве построили девять домов по реновации

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Новой Москве построили девять домов по реновации с момента старта этой программы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Жилые комплексы общей площадью около 560 тысяч квадратных метров возведены в четырех районах. Больше всего новостроек расположено в Троицке - пять домов. В Краснопахорском районе готовы два дома, а в Коммунарке Щербинке - по одной новостройке", - цитирует Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

По его словам, всего в домах около 6 тысяч квартир площадью 340 тысяч "квадратов", в том числе 40 из них предусмотрены для маломобильных граждан.