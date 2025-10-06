https://ria.ru/20251006/opros-2046648623.html
Опрос: большинство американцев считают, что Байден навредил Демпартии США
Опрос: большинство американцев считают, что Байден навредил Демпартии США - РИА Новости, 06.10.2025
Опрос: большинство американцев считают, что Байден навредил Демпартии США
Более половины американских избирателей считают, что экс-президент США Джо Байден навредил Демократической партии страны, следует из опроса исследовательского... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T14:50:00+03:00
2025-10-06T14:50:00+03:00
2025-10-06T14:50:00+03:00
в мире
сша
джо байден
камала харрис
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583588115_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_9f366404587208feef174d6b261b3d5c.jpg
https://ria.ru/20250924/harris-2044066223.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583588115_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_261268d8d028789721110d4934a401ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, камала харрис, politico
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис, Politico
Опрос: большинство американцев считают, что Байден навредил Демпартии США
American University: 52% американцев заявили о вреде Байдена Демпартии США