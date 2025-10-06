Рейтинг@Mail.ru
Опрос: большинство американцев считают, что Байден навредил Демпартии США - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/opros-2046648623.html
Опрос: большинство американцев считают, что Байден навредил Демпартии США
Опрос: большинство американцев считают, что Байден навредил Демпартии США - РИА Новости, 06.10.2025
Опрос: большинство американцев считают, что Байден навредил Демпартии США
Более половины американских избирателей считают, что экс-президент США Джо Байден навредил Демократической партии страны, следует из опроса исследовательского... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T14:50:00+03:00
2025-10-06T14:50:00+03:00
в мире
сша
джо байден
камала харрис
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583588115_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_9f366404587208feef174d6b261b3d5c.jpg
https://ria.ru/20250924/harris-2044066223.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583588115_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_261268d8d028789721110d4934a401ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, камала харрис, politico
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис, Politico
Опрос: большинство американцев считают, что Байден навредил Демпартии США

American University: 52% американцев заявили о вреде Байдена Демпартии США

© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Более половины американских избирателей считают, что экс-президент США Джо Байден навредил Демократической партии страны, следует из опроса исследовательского института American University (AU), опубликованного газетой Politico.
Согласно результатам опроса, 52% респондентов выразили мнение, что Байден нанес вред Демократической партии США, 25% опрошенных заявили, что он усилил ее, еще 22% респондентов считают, что экс-лидер страны не оказал никакого влияния на партию.
При этом среди демократов мнения о нанесенном Байденом вреде Демократической партии придерживаются 37% избирателей, среди республиканцев - 61%.
Кроме того, 40% респондентов считают, что бывший вице-президент США Камала Харрис навредила Демократической партии США, 39% считают, что она усилила ее. Еще 20% заявили, что она никаким образом не повлияла на деятельность партии.
Опрос был проведен онлайн с 3 по 6 сентября среди 801 зарегистрированного избирателя. Погрешность составила 3,5 процентных пункта.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
СМИ: родственники Харрис готовили план на случай происшествий с Байденом
24 сентября, 16:17
 
В миреСШАДжо БайденКамала ХаррисPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала