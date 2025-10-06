Французские оппозиционеры выступили за вотум недоверия новому правительству

ПАРИЖ, 6 окт - РИА Новости. Французские оппозиционные партии выступили за вынесение вотума недоверия новому правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню.
Накануне Елисейский дворец объявил новый состав кабмина. Министром обороны был назначен экс-министр экономики Брюно Ле Мэр, а министром финансов - Ролан Лескюр. Большинство министров сохранили свои должности.
"Это очевидно, поскольку мы просили... прежде всего, разрыв в политике, и это обязательно воплощается в разрыве с людьми", - заявил представитель правой партии "Национальное объединение" Жан-Филипп Танги в эфире телеканала BFMTV.
Об угрозе вотума недоверия правительству также заявили и левые партии.
"Сейчас, когда мы говорим, я не вижу, что могло бы заставить нас не проголосовать за вотум недоверия", - сказал лидер социалистов Оливье Фор в эфире радиостанции France Inter.
При этом он допустил, что в ходе обсуждений с кабмином может случиться "прогресс". Однако если правительство не даст возможности пересмотреть пенсионную реформу, то Социалистическая партия поддержит вотум недоверия.
"(Правительство - ред.) Лекорню должно быть подвергнуто вотуму недоверия. Макрон должен быть отстранен от должности", - написала ранее в соцсети X лидер парламентской фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" Матильда Пано.
Она также раскритиковала решение премьера взять в правительство людей из прошлых составов кабмина.
Макрон назначил новым премьер-министром уже бывшего главу минобороны Себастьяна Лекорню, которому было предписано сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.
