Французские оппозиционеры выступили за вотум недоверия новому правительству

ПАРИЖ, 6 окт - РИА Новости. Французские оппозиционные партии выступили за вынесение вотума недоверия новому правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню.

Накануне Елисейский дворец объявил новый состав кабмина. Министром обороны был назначен экс-министр экономики Брюно Ле Мэр , а министром финансов - Ролан Лескюр. Большинство министров сохранили свои должности.

"Это очевидно, поскольку мы просили... прежде всего, разрыв в политике, и это обязательно воплощается в разрыве с людьми", - заявил представитель правой партии "Национальное объединение" Жан-Филипп Танги в эфире телеканала BFMTV.

Об угрозе вотума недоверия правительству также заявили и левые партии.

"Сейчас, когда мы говорим, я не вижу, что могло бы заставить нас не проголосовать за вотум недоверия", - сказал лидер социалистов Оливье Фор в эфире радиостанции France Inter.

При этом он допустил, что в ходе обсуждений с кабмином может случиться "прогресс". Однако если правительство не даст возможности пересмотреть пенсионную реформу, то Социалистическая партия поддержит вотум недоверия.

"(Правительство - ред.) Лекорню должно быть подвергнуто вотуму недоверия. Макрон должен быть отстранен от должности", - написала ранее в соцсети X лидер парламентской фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" Матильда Пано.

Она также раскритиковала решение премьера взять в правительство людей из прошлых составов кабмина.