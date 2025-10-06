https://ria.ru/20251006/opasnost-2046566111.html
В Новороссийске отменили опасность атаки БПЛА
В Новороссийске отменили опасность атаки БПЛА
В Новороссийске отменили опасность атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА отменен в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 06.10.2025
