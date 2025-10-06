Рейтинг@Mail.ru
В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:10 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/opasnost-2046563653.html
В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности
В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности - РИА Новости, 06.10.2025
В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии, возможно замедление работы интернета и мобильной связи, сообщил глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T06:10:00+03:00
2025-10-06T06:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей меняйло
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045487174_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_8335cc3aa7ab754d0a5c0a43e362b152.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии, возможно замедление работы интернета и мобильной связи, сообщил глава республики Сергей Меняйло. "В республике введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20251006/plan-2046559766.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045487174_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_094734c8db50e5746501d8bb9163ba50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей меняйло
Специальная военная операция на Украине, Сергей Меняйло
В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности

На территории Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности

© Getty Images / Vladimir ZapletinВид на Владикавказ
Вид на Владикавказ - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Getty Images / Vladimir Zapletin
Вид на Владикавказ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии, возможно замедление работы интернета и мобильной связи, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
"В республике введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.
Пенза - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В Пензенской области отменили план "Ковер"
04:40
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей Меняйло
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала