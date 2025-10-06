https://ria.ru/20251006/opasnost-2046563653.html

В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности

В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности - РИА Новости, 06.10.2025

В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии, возможно замедление работы интернета и мобильной связи, сообщил глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 06.10.2025

2025-10-06T06:10:00+03:00

2025-10-06T06:10:00+03:00

2025-10-06T06:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

сергей меняйло

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045487174_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_8335cc3aa7ab754d0a5c0a43e362b152.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии, возможно замедление работы интернета и мобильной связи, сообщил глава республики Сергей Меняйло. "В республике введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20251006/plan-2046559766.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей меняйло