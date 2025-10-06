https://ria.ru/20251006/opasnost-2046563653.html
В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности
специальная военная операция на украине
сергей меняйло
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии, возможно замедление работы интернета и мобильной связи, сообщил глава республики Сергей Меняйло. "В республике введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.
