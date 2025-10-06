Рейтинг@Mail.ru
Одесситы единодушно выступают против мобилизации, заявила жительница города
02:38 06.10.2025
Одесситы единодушно выступают против мобилизации, заявила жительница города
Одесситы единодушно выступают против мобилизации, заявила жительница города - РИА Новости, 06.10.2025
Одесситы единодушно выступают против мобилизации, заявила жительница города
Жители Одессы не поддерживают мобилизационные облавы со стороны ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют... РИА Новости, 06.10.2025
украина
европа
одесса
владимир зеленский
украина, европа, одесса, владимир зеленский
Украина, Европа, Одесса, Владимир Зеленский
Одесситы единодушно выступают против мобилизации, заявила жительница города

Жители Одессы единодушно выступают против мобилизации

© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
Вид на Одессу
© iStock.com / Multipedia
Вид на Одессу. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Жители Одессы не поддерживают мобилизационные облавы со стороны ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы), рассказала РИА Новости местная жительница.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.
Украинский чиновник сдал односельчанина ТЦК после ссоры с его семьей
01:17
Украинский чиновник сдал односельчанина ТЦК после ссоры с его семьей
01:17
"По поводу ТЦК. Все одесситы, даже те, которые против России, те, которые воздерживаются, те, которые не имеют никакого мнения по этому поводу политическому, они все против ТЦК. Людей хватают со страшной силой", - рассказала собеседница агентства.
Она отметила, что негативное отношение к мобилизации проявляют даже те, кто выступал за интеграцию Украины в Европу.
"Даже те люди, которые были за Европу - более националистические - возмущаются, как хватают незаконно. То есть тут, скажем так, солидарность по этому вопросу. Все, все, конечно, против вот этих ТЦК... Если бы они понимали, чьи это силы, что это их направляет именно Зеля (Владимир Зеленский - ред.) и его хозяева, что это целая система, которая выстроена оттуда, из-за бугра",- сказала собеседница агентства.
Украинцы ненавидят ТЦК, рассказала жительница Киевской области
24 сентября, 04:50
Украинцы ненавидят ТЦК, рассказала жительница Киевской области
24 сентября, 04:50
 
