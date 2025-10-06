https://ria.ru/20251006/obvinenie-2046677111.html
Главреду "Дождя"* предъявили обвинение в распространении фейков об армии
Главреду "Дождя"* предъявили обвинение в распространении фейков об армии - РИА Новости, 06.10.2025
Главреду "Дождя"* предъявили обвинение в распространении фейков об армии
Главреду "Дождя"* Тихону Дзядко** предъявлено обвинение по статье УК РФ о распространении фейков про армию, сообщили РИА Новости в Головинском суде Москвы. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T16:59:00+03:00
2025-10-06T16:59:00+03:00
2025-10-06T17:13:00+03:00
россия
происшествия
тихон дзядко
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776091438_0:87:1833:1118_1920x0_80_0_0_d00e10f8d1075414530a70503607dad4.jpg
https://ria.ru/20250905/mvd-2040082175.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776091438_24:0:1657:1225_1920x0_80_0_0_8810c52acee42f0ee638c1c3ec521318.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, тихон дзядко, москва
Россия, Происшествия, Тихон Дзядко, Москва
Главреду "Дождя"* предъявили обвинение в распространении фейков об армии
Главреду "Дождя" Дзядко предъявили обвинение в распространении фейков об армии