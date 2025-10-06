Рейтинг@Mail.ru
Главреду "Дождя"* предъявили обвинение в распространении фейков об армии
16:59 06.10.2025 (обновлено: 17:13 06.10.2025)
Главреду "Дождя"* предъявили обвинение в распространении фейков об армии
Главреду "Дождя"* предъявили обвинение в распространении фейков об армии
Главреду "Дождя"* Тихону Дзядко** предъявлено обвинение по статье УК РФ о распространении фейков про армию, сообщили РИА Новости в Головинском суде Москвы. РИА Новости, 06.10.2025
россия, происшествия, тихон дзядко, москва
Россия, Происшествия, Тихон Дзядко, Москва
Главреду "Дождя"* предъявили обвинение в распространении фейков об армии

Главреду "Дождя" Дзядко предъявили обвинение в распространении фейков об армии

© РИА Новости / Илья ПиталевТихон Дзядко**
Тихон Дзядко** - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Тихон Дзядко**. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Главреду "Дождя"* Тихону Дзядко** предъявлено обвинение по статье УК РФ о распространении фейков про армию, сообщили РИА Новости в Головинском суде Москвы.
"Дзядко** заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 207.3 УК РФ", - сказали в суде.
Также он обвиняется в уклонении от обязанностей иностранного агента.
* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательной в России
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Логотип телеканала Дождь* - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
МВД объявило в розыск журналистку "Дождя"* Кортикадзе**
5 сентября, 19:02
 
Россия Происшествия Тихон Дзядко Москва
 
 
