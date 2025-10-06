Суд продлил арест фигурантки дела о смертельном отравлении кустарной чачей

СОЧИ, 6 окт - РИА Новости. Адлерский районный суд продлил на три месяца арест 30-летней жительнице Сочи, одной из обвиняемых в продаже кустарной чачи, от отравления которой умерли как минимум десять человек, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов по Краснодарскому краю.

В августе Адлерский районный суд Сочи арестовал на два месяца 30-летнюю и 71-летнюю жительниц Сочи, продававших на рынке в Сириусе кустарную чачу, которой отравились люди.

"Продлили на 3 месяца до 04.01.26", - сообщили РИА Новости в пресс-службе судов, отвечая на вопрос о продлении ареста.

В ведомстве уточнили, что материал о продлении ареста в отношении второй фигурантки дела ещё не поступил.