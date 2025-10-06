Рейтинг@Mail.ru
13:37 06.10.2025 (обновлено: 13:47 06.10.2025)
Суд продлил арест фигурантки дела о смертельном отравлении кустарной чачей
Суд продлил арест фигурантки дела о смертельном отравлении кустарной чачей
Суд продлил арест фигурантки дела о смертельном отравлении кустарной чачей

Арест фигурантки дела о продаже кустарной чачи в Сириусе продлили на три месяца

© Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края/TelegramОбвиняемая в продаже кустарного алкоголя жительница Сочи в суде
Обвиняемая в продаже кустарного алкоголя жительница Сочи в суде. Архивное фото
СОЧИ, 6 окт - РИА Новости. Адлерский районный суд продлил на три месяца арест 30-летней жительнице Сочи, одной из обвиняемых в продаже кустарной чачи, от отравления которой умерли как минимум десять человек, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов по Краснодарскому краю.
В августе Адлерский районный суд Сочи арестовал на два месяца 30-летнюю и 71-летнюю жительниц Сочи, продававших на рынке в Сириусе кустарную чачу, которой отравились люди.
"Продлили на 3 месяца до 04.01.26", - сообщили РИА Новости в пресс-службе судов, отвечая на вопрос о продлении ареста.
В ведомстве уточнили, что материал о продлении ареста в отношении второй фигурантки дела ещё не поступил.
Как минимум десять человек погибли от отравления кустарным алкоголем, приобретенным на "Казачьем" рынке в Сириусе. Такие данные озвучил следователь в Адлерском суде Сочи, который 7 августа арестовал двух продавцов домашнего вина и чачи – 30-летнюю и 71-летнюю женщин. Дело возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг.
Обвиняемая в продаже кустарного алкоголя жительница Сочи в суде - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Обвиняемым в продаже самодельного алкоголя на Кубани грозит до десяти лет
17 сентября, 09:06
 
