https://ria.ru/20251006/novosti-2046629439.html
Суд продлил арест фигурантки дела о смертельном отравлении кустарной чачей
Суд продлил арест фигурантки дела о смертельном отравлении кустарной чачей - РИА Новости, 06.10.2025
Суд продлил арест фигурантки дела о смертельном отравлении кустарной чачей
Адлерский районный суд продлил на три месяца арест 30-летней жительнице Сочи, одной из обвиняемых в продаже кустарной чачи, от отравления которой умерли как... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T13:37:00+03:00
2025-10-06T13:37:00+03:00
2025-10-06T13:47:00+03:00
происшествия
сочи
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033903313_0:84:1118:713_1920x0_80_0_0_89dbacb6bab2b139bf355069307f17cb.jpg
https://ria.ru/20250917/sirius-2042388734.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033903313_161:0:1112:713_1920x0_80_0_0_2de3f00d2a9f94a8236c622f423ab423.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Краснодарский край
Суд продлил арест фигурантки дела о смертельном отравлении кустарной чачей
Арест фигурантки дела о продаже кустарной чачи в Сириусе продлили на три месяца
СОЧИ, 6 окт - РИА Новости. Адлерский районный суд продлил на три месяца арест 30-летней жительнице Сочи, одной из обвиняемых в продаже кустарной чачи, от отравления которой умерли как минимум десять человек, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов по Краснодарскому краю.
В августе Адлерский районный суд Сочи
арестовал на два месяца 30-летнюю и 71-летнюю жительниц Сочи, продававших на рынке в Сириусе кустарную чачу, которой отравились люди.
"Продлили на 3 месяца до 04.01.26", - сообщили РИА Новости в пресс-службе судов, отвечая на вопрос о продлении ареста.
В ведомстве уточнили, что материал о продлении ареста в отношении второй фигурантки дела ещё не поступил.
Как минимум десять человек погибли от отравления кустарным алкоголем, приобретенным на "Казачьем" рынке в Сириусе. Такие данные озвучил следователь в Адлерском суде Сочи, который 7 августа арестовал двух продавцов домашнего вина и чачи – 30-летнюю и 71-летнюю женщин. Дело возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг.