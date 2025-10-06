Рейтинг@Mail.ru
ВСУ на учениях НАТО выступили как противник альянса, заявили в Минобороны - РИА Новости, 06.10.2025
13:06 06.10.2025
ВСУ на учениях НАТО выступили как противник альянса, заявили в Минобороны
Военно-морские силы Украины на учениях НАТО REPMUS/Dynamic Messenger 25, которые прошли в Португалии и завершились 3 октября, выступили как противник...
в мире
украина
россия
португалия
нато
вооруженные силы украины
украина
россия
португалия
в мире, украина, россия, португалия, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Португалия, НАТО, Вооруженные силы Украины
ВСУ на учениях НАТО выступили как противник альянса, заявили в Минобороны

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Военно-морские силы Украины на учениях НАТО REPMUS/Dynamic Messenger 25, которые прошли в Португалии и завершились 3 октября, выступили как противник североатлантического альянса, сообщили в понедельник в украинском минобороны.
"Впервые в истории НАТО военно-морские силы ВСУ возглавили и осуществляли планирование, координацию и управление силами условного противника во время учений REPMUS/Dynamic Messenger 25, которые состоялись в Португалии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны Украины.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Пленный рассказал, сколько стоит "откосить" от армии на Украине
