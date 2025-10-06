Рейтинг@Mail.ru
10:53 06.10.2025
Нарышкин рассказал об усилиях России по обеспечению безопасности в Евразии
Нарышкин рассказал об усилиях России по обеспечению безопасности в Евразии
в мире, россия, европа, евразия, сергей нарышкин, российское историческое общество
В мире, Россия, Европа, Евразия, Сергей Нарышкин, Российское историческое общество
Нарышкин рассказал об усилиях России по обеспечению безопасности в Евразии

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия предпринимает значительные усилия для обеспечения равной и неделимой безопасности в Евразии, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"Сегодня Россия, российское руководство предпринимает значительные усилия по поддержанию стабильности в Европе, в мире в целом, и по обеспечению равной и неделимой безопасности для всех государств Европы, для всех государств евразийского континента", - сказал Нарышкин во время круглого стола по истории Организации Варшавского договора.
МИД назвал отношение России к БДИПЧ ОБСЕ отстраненным
В миреРоссияЕвропаЕвразияСергей НарышкинРоссийское историческое общество
 
 
