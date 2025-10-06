Рейтинг@Mail.ru
Нарышкин рассказал о стратегическом паритете ОВД в Европе - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/naryshkin-2046586928.html
Нарышкин рассказал о стратегическом паритете ОВД в Европе
Нарышкин рассказал о стратегическом паритете ОВД в Европе - РИА Новости, 06.10.2025
Нарышкин рассказал о стратегическом паритете ОВД в Европе
Организация Варшавского договора (ОВД), существовавшая с 1955 по 1991 годы, обеспечивала стратегический паритет, благодаря чему в свое время удалось избежать... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T10:29:00+03:00
2025-10-06T10:29:00+03:00
европа
россия
сергей нарышкин
российское историческое общество
нато
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39760/40/397604031_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_4eb5b2d441311677bde518bd57822d13.jpg
https://ria.ru/20250605/zapad-2021078946.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39760/40/397604031_168:0:2833:1999_1920x0_80_0_0_1d9a937ffe0b9c699e6114bb4b5b30c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, россия, сергей нарышкин, российское историческое общество, нато, оон
Европа, Россия, Сергей Нарышкин, Российское историческое общество, НАТО, ООН
Нарышкин рассказал о стратегическом паритете ОВД в Европе

Нарышкин: ОВД не допустила новой большой войны в Европе

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Организация Варшавского договора (ОВД), существовавшая с 1955 по 1991 годы, обеспечивала стратегический паритет, благодаря чему в свое время удалось избежать новой большой войны в Европе, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Организация Варшавского договора была сугубо оборонительной, ее создали исключительно в ответ на появление агрессивного блока НАТО и в полном соответствии с уставом ООН, подчеркнул Нарышкин на круглом столе по истории ОВД.
"Благодаря созданию Организации Варшавского договора на европейском континенте установился стратегический паритет - ключевой элемент устойчивости всей ялтинско-потсдамской системы международных отношений. Несмотря на неоднократные всплески международной напряженности во второй половине XX века, новой большой войны в Европе удалось избежать. В этом смысле Организация Варшавского договора сошла с исторической сцены непобежденной", - сказал Нарышкин.
Роспуск Организации Варшавского договора, произошедший в 1991 году на волне внутриполитических процессов в странах-участницах ОВД, послужил символом глубоких геополитических изменений, добавил он.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Запад оторвал бывшие советские республики от России, заявила Захарова
5 июня, 13:16
 
ЕвропаРоссияСергей НарышкинРоссийское историческое обществоНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала