Нарышкин рассказал о стратегическом паритете ОВД в Европе

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Организация Варшавского договора (ОВД), существовавшая с 1955 по 1991 годы, обеспечивала стратегический паритет, благодаря чему в свое время удалось избежать новой большой войны в Европе, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.