https://ria.ru/20251006/naryshkin-2046586928.html
Нарышкин рассказал о стратегическом паритете ОВД в Европе
Нарышкин рассказал о стратегическом паритете ОВД в Европе - РИА Новости, 06.10.2025
Нарышкин рассказал о стратегическом паритете ОВД в Европе
Организация Варшавского договора (ОВД), существовавшая с 1955 по 1991 годы, обеспечивала стратегический паритет, благодаря чему в свое время удалось избежать... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T10:29:00+03:00
2025-10-06T10:29:00+03:00
2025-10-06T10:29:00+03:00
европа
россия
сергей нарышкин
российское историческое общество
нато
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39760/40/397604031_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_4eb5b2d441311677bde518bd57822d13.jpg
https://ria.ru/20250605/zapad-2021078946.html
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39760/40/397604031_168:0:2833:1999_1920x0_80_0_0_1d9a937ffe0b9c699e6114bb4b5b30c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, россия, сергей нарышкин, российское историческое общество, нато, оон
Европа, Россия, Сергей Нарышкин, Российское историческое общество, НАТО, ООН
Нарышкин рассказал о стратегическом паритете ОВД в Европе
Нарышкин: ОВД не допустила новой большой войны в Европе
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Организация Варшавского договора (ОВД), существовавшая с 1955 по 1991 годы, обеспечивала стратегический паритет, благодаря чему в свое время удалось избежать новой большой войны в Европе, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Организация Варшавского договора была сугубо оборонительной, ее создали исключительно в ответ на появление агрессивного блока НАТО
и в полном соответствии с уставом ООН
, подчеркнул Нарышкин
на круглом столе по истории ОВД.
"Благодаря созданию Организации Варшавского договора на европейском континенте установился стратегический паритет - ключевой элемент устойчивости всей ялтинско-потсдамской системы международных отношений. Несмотря на неоднократные всплески международной напряженности во второй половине XX века, новой большой войны в Европе
удалось избежать. В этом смысле Организация Варшавского договора сошла с исторической сцены непобежденной", - сказал Нарышкин.
Роспуск Организации Варшавского договора, произошедший в 1991 году на волне внутриполитических процессов в странах-участницах ОВД, послужил символом глубоких геополитических изменений, добавил он.