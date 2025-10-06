Рейтинг@Mail.ru
Нарышкин рассказал об устойчивой черте западных политиков - РИА Новости, 06.10.2025
10:18 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/naryshkin-2046584482.html
Нарышкин рассказал об устойчивой черте западных политиков
Нарышкин рассказал об устойчивой черте западных политиков - РИА Новости, 06.10.2025
Нарышкин рассказал об устойчивой черте западных политиков
Ложь и обман стали устойчивой чертой большинства западных политиков, яркие примеры этому - расширение НАТО на восток и неисполнение западниками минских... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T10:18:00+03:00
2025-10-06T10:18:00+03:00
Нарышкин рассказал об устойчивой черте западных политиков

Нарышкин: ложь и обман стали устойчивой чертой западных политиков

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Ложь и обман стали устойчивой чертой большинства западных политиков, яркие примеры этому - расширение НАТО на восток и неисполнение западниками минских соглашений, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"С конца 1980-х годов руководство Советского Союза взяло курс на разоружение. В рамках гуманистической, но, как показало время, наивной политики так называемого "нового мышления" были приняты односторонние решения о сокращении наших вооруженных сил на 500 тысяч человек, о частичном выводе войск из Центральной Европы и целый ряд других аналогичных решений", - сказал Нарышкин на круглом столе по истории Организации Варшавского договора, существовавшей с 1955 по 1991 годы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Россия атаковала НАТО там, где не ждали
31 марта, 08:00
По его словам, не секрет, что тогдашнее руководство СССР, определяя военно-политический курс страны, во многом ориентировалось на заверения западных лиц и элит, не раз подчеркивавших, что сокращение военного присутствия Советского Союза в Европе не приведет к расширению НАТО на восток.
"Например, при обсуждении будущего объединенной Германии, которая должна была стать членом североатлантического альянса, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Джеймс Бейкер уверял (советского лидера - ред.) Михаила Горбачева, что после этого никакого расширения НАТО не планируется даже на дюйм", - отметил Нарышкин.
К сожалению, высокопоставленные представители Запада просто беззастенчиво обманули советское руководство, добавил он.
"Хотя, в общем, ложь и обман - это такая устойчивая черта большинства западных политиков. Очередной такой яркий пример они продемонстрировали при исполнении, а лучше сказать - неисполнении минских соглашений, когда лидеры Франции и Германии выступили гарантами этого соглашения, но заранее знали, что оно не будет выполнено и не для того они его подписывали в качестве гарантов", - отметил Нарышкин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Россию "кинули" по поводу нерасширения НАТО на восток, заявил Путин
27 июня, 17:36
 
В миреГерманияРоссияСССРСергей НарышкинДжеймс БейкерМихаил ГорбачевНАТОРоссийское историческое общество
 
 
