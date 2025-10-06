Нарышкин рассказал об устойчивой черте западных политиков

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Ложь и обман стали устойчивой чертой большинства западных политиков, яркие примеры этому - расширение НАТО на восток и неисполнение западниками минских соглашений, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"С конца 1980-х годов руководство Советского Союза взяло курс на разоружение. В рамках гуманистической, но, как показало время, наивной политики так называемого "нового мышления" были приняты односторонние решения о сокращении наших вооруженных сил на 500 тысяч человек, о частичном выводе войск из Центральной Европы и целый ряд других аналогичных решений", - сказал Нарышкин на круглом столе по истории Организации Варшавского договора, существовавшей с 1955 по 1991 годы.
"Например, при обсуждении будущего объединенной Германии, которая должна была стать членом североатлантического альянса, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Джеймс Бейкер уверял (советского лидера - ред.) Михаила Горбачева, что после этого никакого расширения НАТО не планируется даже на дюйм", - отметил Нарышкин.
К сожалению, высокопоставленные представители Запада просто беззастенчиво обманули советское руководство, добавил он.
"Хотя, в общем, ложь и обман - это такая устойчивая черта большинства западных политиков. Очередной такой яркий пример они продемонстрировали при исполнении, а лучше сказать - неисполнении минских соглашений, когда лидеры Франции и Германии выступили гарантами этого соглашения, но заранее знали, что оно не будет выполнено и не для того они его подписывали в качестве гарантов", - отметил Нарышкин.