В Кривом Роге мужчина напал с топором на священника УПЦ

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Мужчина в Кривом Роге напал с топором на священнослужителя одного из храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) прямо во время литургии, сообщил в понедельник телеканал "Первый казацкий".
«
"В Кривом Роге 5 октября произошло нападение на священнослужителя прямо во время литургии. Неизвестный мужчина зашел с топором в православную церковь в Металлургическом районе города. Речь идет об одном из храмов УПЦ. Нападавший бросился на священнослужителя и сбил топором головной убор", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Первого казацкого".
Отмечается, что нападавшим оказался 35-летний местный житель. Его уже задержала полиция. Ему вменяется статья "Хулиганство".
На западе Украины начался силовой захват храма УПЦ
30 мая, 19:21