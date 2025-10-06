В Кривом Роге мужчина напал с топором на священника УПЦ

«

"В Кривом Роге 5 октября произошло нападение на священнослужителя прямо во время литургии. Неизвестный мужчина зашел с топором в православную церковь в Металлургическом районе города. Речь идет об одном из храмов УПЦ. Нападавший бросился на священнослужителя и сбил топором головной убор", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Первого казацкого".