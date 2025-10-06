Рейтинг@Mail.ru
В Кривом Роге мужчина напал с топором на священника УПЦ
Религия
 
21:42 06.10.2025
В Кривом Роге мужчина напал с топором на священника УПЦ
В Кривом Роге мужчина напал с топором на священника УПЦ - РИА Новости, 06.10.2025
В Кривом Роге мужчина напал с топором на священника УПЦ
Мужчина в Кривом Роге напал с топором на священнослужителя одного из храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) прямо во время литургии, сообщил в РИА Новости, 06.10.2025
религия
кривой рог
украинская православная церковь
украина
в мире
https://ria.ru/20250530/khram-2020062818.html
кривой рог
украина
2025
Религия, Кривой Рог, Украинская православная церковь, Украина, В мире
В Кривом Роге мужчина напал с топором на священника УПЦ

В Кривом Роге мужчина напал с топором на священника УПЦ во время богослужения

Автомобиль полиции н Украине
Автомобиль полиции н Украине. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Мужчина в Кривом Роге напал с топором на священнослужителя одного из храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) прямо во время литургии, сообщил в понедельник телеканал "Первый казацкий".
«

Кривом Роге 5 октября произошло нападение на священнослужителя прямо во время литургии. Неизвестный мужчина зашел с топором в православную церковь в Металлургическом районе города. Речь идет об одном из храмов УПЦ. Нападавший бросился на священнослужителя и сбил топором головной убор", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Первого казацкого".

Отмечается, что нападавшим оказался 35-летний местный житель. Его уже задержала полиция. Ему вменяется статья "Хулиганство".
Религия, Кривой Рог, Украинская православная церковь, Украина, В мире
 
 
