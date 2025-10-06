В Москве промыли Лефортовский тоннель

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Промывку Лефортовского тоннеля провели в преддверии зимнего периода в Москве, промывка тоннеля заняла четыре дня, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят промывки инженерных сооружений в преддверии зимнего периода. Выполнили соответствующие мероприятия в Лефортовском тоннеле. Работы включали механическую и ручную очистку сооружения, для качественной очистки поверхностей использовали специальный щелочной раствор. Промывка тоннеля длиной 3,2 километра заняла четыре дня, проводили ее в ночное время с поочередным перекрытием крайних полос движения", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.