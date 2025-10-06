https://ria.ru/20251006/moskva-2049845609.html
В Москве промыли Лефортовский тоннель
2025-10-06T11:30:00+03:00
2025-10-06T11:30:00+03:00
2025-10-22T14:42:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
москва
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Промывку Лефортовского тоннеля провели в преддверии зимнего периода в Москве, промывка тоннеля заняла четыре дня, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят промывки инженерных сооружений в преддверии зимнего периода. Выполнили соответствующие мероприятия в Лефортовском тоннеле. Работы включали механическую и ручную очистку сооружения, для качественной очистки поверхностей использовали специальный щелочной раствор. Промывка тоннеля длиной 3,2 километра заняла четыре дня, проводили ее в ночное время с поочередным перекрытием крайних полос движения", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что в общей сложности осенью промоют около двух тысяч инженерных объектов – мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники.