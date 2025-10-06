Рейтинг@Mail.ru
В Москве промыли Лефортовский тоннель
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:30 06.10.2025 (обновлено: 14:42 22.10.2025)
В Москве промыли Лефортовский тоннель
Промывку Лефортовского тоннеля провели в преддверии зимнего периода в Москве, промывка тоннеля заняла четыре дня, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 22.10.2025
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Промывку Лефортовского тоннеля провели в преддверии зимнего периода в Москве, промывка тоннеля заняла четыре дня, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят промывки инженерных сооружений в преддверии зимнего периода. Выполнили соответствующие мероприятия в Лефортовском тоннеле. Работы включали механическую и ручную очистку сооружения, для качественной очистки поверхностей использовали специальный щелочной раствор. Промывка тоннеля длиной 3,2 километра заняла четыре дня, проводили ее в ночное время с поочередным перекрытием крайних полос движения", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что в общей сложности осенью промоют около двух тысяч инженерных объектов – мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники.
Более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве в преддверии зимы
3 октября, 12:58
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
