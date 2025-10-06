Раскрыта новая схема мошенничества с аккаунтами на маркетплейсах

Рейтинг@Mail.ru
02:24 06.10.2025 (обновлено: 05:56 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/moshenniki-2046556008.html
2025-10-06T02:24:00+03:00
2025-10-06T05:56:00+03:00
мошенники
мошенничество
мошенники, мошенничество
мошенники, Мошенничество
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Мошенники звонят россиянам и под предлогом получения посылки с маркетплейса просят назвать код из смс, выяснило РИА Новости.
Злоумышленник звонит жертве, сообщает, что ему якобы пришла посылка с маркетплейса, и уточняет, как удобнее было бы ее получить. Когда человек говорит, что не ждет никакую посылку, мошенник предлагает это проверить, для чего просит назвать код из смс.
Имея код, аферист может войти в аккаунт жертвы на маркетплейсе и получить доступ к ее банковским данным.
В сентябре в Банке России предупредили, что мошенники разработали новую схему обмана — теперь они представляются курьерами маркетплейсов и для подтверждения даты и места доставки мошенники просят назвать код из СМС или пуш-уведомления. На самом деле это одноразовый пароль от банка, который позволяет похитить деньги со счета.
В ЦБ посоветовали немедленно прерывать такие телефонные разговоры и напомнили, что коды из СМС никому сообщать нельзя, тем более что настоящие сотрудники маркетплейсов их никогда не запрашивают.
Заголовок открываемого материала