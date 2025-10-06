Рейтинг@Mail.ru
В Волжском главу стройфирмы обвинили в мошенничестве при ремонте школы - РИА Новости, 06.10.2025
15:33 06.10.2025
В Волжском главу стройфирмы обвинили в мошенничестве при ремонте школы
В Волжском главу стройфирмы обвинили в мошенничестве при ремонте школы
Уголовное дело о мошенничестве возбудили против генерального директора строительной фирмы, которая заключила контракт на проведение капитального ремонта школы в РИА Новости, 06.10.2025
происшествия, волжский, россия, волгоградская область
Происшествия, Волжский, Россия, Волгоградская область
ВОЛГОГРАД, 6 окт – РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве возбудили против генерального директора строительной фирмы, которая заключила контракт на проведение капитального ремонта школы в городе Волжский Волгоградской области на сумму свыше 52 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По данным ведомства, в декабре 2023 года компания ООО "Азимут" заключила контракт на проведение капремонта и оснащение школы №32 "Эврика-развитие" в городе Волжский, в настоящее время работы не выполнены, готовность объекта составляет всего 20%. По информации прокуратуры, бюджетные средства, выделенные на ремонт в размере 52,7 миллионов рублей генеральный директор фирмы перевел на личные счета и использовал по своему усмотрению.
"По материалам прокурорской проверки, проведенной совместно с сотрудниками Волжского отдела УФСБ по региону и ОЭБ и ПК УМВД России по городу Волжскому, в отношении генерального директора ООО "Азимут" Кирилла Шорохова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении прокуратуры.
Главе компании избрана мера пресечения в виде ареста, добавили в ведомстве.
Татьяна Беляева - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Задержанную экс-главу здравоохранения Дагестана подозревают в мошенничестве
5 октября, 20:27
 
ПроисшествияВолжскийРоссияВолгоградская область
 
 
