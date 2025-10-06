В Волжском главу стройфирмы обвинили в мошенничестве при ремонте школы

ВОЛГОГРАД, 6 окт – РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве возбудили против генерального директора строительной фирмы, которая заключила контракт на проведение капитального ремонта школы в городе Волжский Волгоградской области на сумму свыше 52 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.