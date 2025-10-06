Молдавская оппозиция высказалась о возможности проведения повторных выборов

КИШИНЕВ, 6 окт - РИА Новости. Существует достаточно аргументов в пользу проведения в Молдавии повторных парламентских выборов, поскольку процесс голосования прошел с многочисленными нарушениями, заявил депутат парламента от входящей в оппозиционный Патриотический блок Соцпартии Влад Батрынча.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны.
"Патриотический блок" выявил и задокументировал десятки нарушений, которые уже переданы в Центризбирком и станут предметом рассмотрения в Конституционном суде. Это использование админресурса, это другие нарушения, ограничение избирательного права для большого количества людей. Мы считаем, что это достаточные аргументы для того, чтобы в Молдове провели повторные выборы", - заявил Батрынча в эфире телеканала TV8.
Социалист отметил, что избирательная кампания проходила в атмосфере давления и запугивания.
"Такой атмосферы страха и паники в обществе я не помню. Запугивание людей войной — это уже крайняя мера, за гранью добра и зла", — сказал он.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.