Молдавская оппозиция высказалась о возможности проведения повторных выборов

КИШИНЕВ, 6 окт - РИА Новости. Существует достаточно аргументов в пользу проведения в Молдавии повторных парламентских выборов, поскольку процесс голосования прошел с многочисленными нарушениями, заявил депутат парламента от входящей в оппозиционный Патриотический блок Соцпартии Влад Батрынча.

"Такой атмосферы страха и паники в обществе я не помню. Запугивание людей войной — это уже крайняя мера, за гранью добра и зла", — сказал он.