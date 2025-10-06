https://ria.ru/20251006/minoborony-2046603218.html
ВС России нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины
ВС России нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины - РИА Новости, 06.10.2025
ВС России нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины
Российские войска нанесли поражение энергетической инфраструктуре и объектам нефтяной промышленности, хранилищам с горючим, обеспечивающих деятельность ВСУ,... РИА Новости, 06.10.2025
