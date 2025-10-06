Рейтинг@Mail.ru
Почти 1,6 тысячи белгородских школьников и студентов пройдут медподготовку - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
13:47 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/medpodgotovka-2046631143.html
Почти 1,6 тысячи белгородских школьников и студентов пройдут медподготовку
Почти 1,6 тысячи белгородских школьников и студентов пройдут медподготовку - РИА Новости, 06.10.2025
Почти 1,6 тысячи белгородских школьников и студентов пройдут медподготовку
Дополнительную медицинскую подготовку в 2025-2026 учебном году пройдут 1584 школьника и студента колледжей и вузов Белгородской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T13:47:00+03:00
2025-10-06T13:47:00+03:00
белгородская область
белгородская область
россия
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742874940_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_fddfc57659f0f794815a6581ea387efe.jpg
https://ria.ru/20251003/ipoteka-2046152517.html
https://ria.ru/20251003/produktsiya-2046135700.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742874940_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_4272756ad5bf9fd371db2068fce53c5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, россия, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков
Почти 1,6 тысячи белгородских школьников и студентов пройдут медподготовку

Гладков: 1584 белгородских школьников и студентов пройдут медподготовку

© Depositphotos.com / GeorgeRudyСтудент с ноутбуком в библиотеке
Студент с ноутбуком в библиотеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Depositphotos.com / GeorgeRudy
Студент с ноутбуком в библиотеке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 6 окт – РИА Новости. Дополнительную медицинскую подготовку в 2025-2026 учебном году пройдут 1584 школьника и студента колледжей и вузов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Как сообщила пресс-служба регионального правительства, губернатор Белгородской области на еженедельном оперативном заседании рассмотрел вопрос о дополнительной медицинской подготовке педагогических кадров в регионе.
Молодая пара подписывает документы с риелтором - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Льготная ипотека под 2% в Белгородской области помогает потерявшим жилье
3 октября, 12:48
"В 2025-2026 учебном году дополнительной медицинской подготовкой будет охвачено 1584 человека. Мы — единственный регион в России, который выдвинул инициативу по дополнительной медицинской подготовке будущих педагогов и уже начал эту работу", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства области.
По словам главы региона, это выгодно молодым людям, которые, оканчивая одно учебное заведение, получают два диплома об образовании, позволяющие работать в двух отраслях.
"Для Белгородской области это очень востребовано. Во всех смыслах правильный процесс, который очень важно поставить "на рельсы", — подчеркнул Гладков.
По данным регионального правительства, в Белгородской области в 46 школах работают 92 профильных психолого-педагогических класса, из них 75 — это 10-11 классы. В них обучаются 840 учащихся. В настоящее время рассматривается возможность начать медицинскую подготовку на уровне старшей ступени обучения, создав условия для получения детьми профессии "Младшая медицинская сестра". Модель такой подготовки старшеклассников уже отработана на медицинских классах.
На уровне СПО профессиональная подготовка будет введена для 664 студентов выпускных курсов по всем педагогическим специальностям в пяти учреждениях. Тем самым будет обеспечено стопроцентное владение необходимыми медицинскими навыками у всех выпускников СПО по педагогическим специальностям.
Завершающим элементом системы подготовки педагогических кадров станет подготовка на уровне высшего образования в НИУ "БелГУ", включая инжиниринговый колледж. Сегодня это 80 студентов, из них 49 выпускников факультета дошкольного, начального и специального образования и 31 выпускник инжинирингового колледжа по специальности "Преподавание в начальных классах".
В конце сентября губернатор Белгородской области в ходе еженедельного оперативного заседания дал поручение проработать вопрос получения дополнительного медицинского образования для будущих педагогов, которые будут работать в детских садах или начальных школах. Это даст им возможность получить вторую профессию и навыки, необходимые при оказании первой помощи.
Сельскохозяйственная продукция - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Белгородская область в тройке лидеров по стоимости валовой сельхозпродукции
3 октября, 11:46
 
Белгородская областьБелгородская областьРоссияВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала