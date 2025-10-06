Почти 1,6 тысячи белгородских школьников и студентов пройдут медподготовку

БЕЛГОРОД, 6 окт – РИА Новости. Дополнительную медицинскую подготовку в 2025-2026 учебном году пройдут 1584 школьника и студента колледжей и вузов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, губернатор Белгородской области на еженедельном оперативном заседании рассмотрел вопрос о дополнительной медицинской подготовке педагогических кадров в регионе.

"В 2025-2026 учебном году дополнительной медицинской подготовкой будет охвачено 1584 человека. Мы — единственный регион в России, который выдвинул инициативу по дополнительной медицинской подготовке будущих педагогов и уже начал эту работу", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства области.

По словам главы региона, это выгодно молодым людям, которые, оканчивая одно учебное заведение, получают два диплома об образовании, позволяющие работать в двух отраслях.

"Для Белгородской области это очень востребовано. Во всех смыслах правильный процесс, который очень важно поставить "на рельсы", — подчеркнул Гладков.

По данным регионального правительства, в Белгородской области в 46 школах работают 92 профильных психолого-педагогических класса, из них 75 — это 10-11 классы. В них обучаются 840 учащихся. В настоящее время рассматривается возможность начать медицинскую подготовку на уровне старшей ступени обучения, создав условия для получения детьми профессии "Младшая медицинская сестра". Модель такой подготовки старшеклассников уже отработана на медицинских классах.

На уровне СПО профессиональная подготовка будет введена для 664 студентов выпускных курсов по всем педагогическим специальностям в пяти учреждениях. Тем самым будет обеспечено стопроцентное владение необходимыми медицинскими навыками у всех выпускников СПО по педагогическим специальностям.

Завершающим элементом системы подготовки педагогических кадров станет подготовка на уровне высшего образования в НИУ "БелГУ", включая инжиниринговый колледж. Сегодня это 80 студентов, из них 49 выпускников факультета дошкольного, начального и специального образования и 31 выпускник инжинирингового колледжа по специальности "Преподавание в начальных классах".