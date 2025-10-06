Рейтинг@Mail.ru
12:20 06.10.2025
Матвиенко призвала контролировать эффективность расходов на демографию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала следить за тем, чтобы каждый рубль обеспечивал реальный демографический эффект.
экономика
валентина матвиенко
совет федерации рф
экономика, валентина матвиенко, совет федерации рф
Экономика, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко призвала контролировать эффективность расходов на демографию

Матвиенко отметила важность тщательного контроля за расходами на демографию

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала следить за тем, чтобы каждый рубль обеспечивал реальный демографический эффект.
"Нужно следить, чтобы каждый рубль обеспечивал реальный демографический эффект", - сказала Матвиенко во время парламентских слушаний на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов".
Экономика Валентина Матвиенко Совет Федерации РФ
 
 
