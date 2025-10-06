https://ria.ru/20251006/matvienko-2046605201.html
Матвиенко призвала контролировать эффективность расходов на демографию
Матвиенко призвала контролировать эффективность расходов на демографию - РИА Новости, 06.10.2025
Матвиенко призвала контролировать эффективность расходов на демографию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала следить за тем, чтобы каждый рубль обеспечивал реальный демографический эффект. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T12:20:00+03:00
2025-10-06T12:20:00+03:00
2025-10-06T12:20:00+03:00
экономика
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974595029_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_391229db563564e6b37adbc7cbcdbbe6.jpg
https://ria.ru/20250601/rossiya-2020340616.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974595029_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_54abaa3dfcc138f8a9317e4eca403345.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, валентина матвиенко, совет федерации рф
Экономика, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко призвала контролировать эффективность расходов на демографию
Матвиенко отметила важность тщательного контроля за расходами на демографию