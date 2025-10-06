https://ria.ru/20251006/matvienko-2046602769.html
Матвиенко заявила, что бюджет России должен быть мускулистым
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Совет Федерации ожидает от бюджета на 2026-2028 годы решения текущих и долгосрочных задач развития страны, бюджет должен быть "мускулистым", заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мы ожидаем от него (бюджета - ред.) решения как текущих, так и долгосрочных задач развития страны. Вы совершенно правильно отметили, уважаемый Антон Германович , что в современных условиях внешних вызовов главный финансовый документ обязан быть "мускулистым", - сказала она на парламентских слушаниях "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов".
Глава Совфеда
также отметила, что будущий бюджет должен быть "бюджетом четкой приоритизации".