Матвиенко заявила, что бюджет России должен быть мускулистым - РИА Новости, 06.10.2025
12:10 06.10.2025
Матвиенко заявила, что бюджет России должен быть мускулистым
Матвиенко заявила, что бюджет России должен быть мускулистым
валентина матвиенко
совет федерации рф
экономика
валентина матвиенко, совет федерации рф, экономика
Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Экономика
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Совет Федерации ожидает от бюджета на 2026-2028 годы решения текущих и долгосрочных задач развития страны, бюджет должен быть "мускулистым", заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мы ожидаем от него (бюджета - ред.) решения как текущих, так и долгосрочных задач развития страны. Вы совершенно правильно отметили, уважаемый Антон Германович , что в современных условиях внешних вызовов главный финансовый документ обязан быть "мускулистым", - сказала она на парламентских слушаниях "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов".
Глава Совфеда также отметила, что будущий бюджет должен быть "бюджетом четкой приоритизации".
Россия обладает финансовыми возможностями для развития, заявила Матвиенко
