"Рассуждать о России". Недавние поступки Макрона поразили журналиста
17:14 06.10.2025 (обновлено: 17:20 06.10.2025)
"Рассуждать о России". Недавние поступки Макрона поразили журналиста
"Рассуждать о России". Недавние поступки Макрона поразили журналиста - РИА Новости, 06.10.2025
"Рассуждать о России". Недавние поступки Макрона поразили журналиста
Президент Франции Эммануэль Макрон рассуждает о войне Европы с Россией, игнорируя внутренние проблемы страны, обратил внимание кипрский журналист Алекс... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T17:14:00+03:00
2025-10-06T17:20:00+03:00
в мире
франция
европа
россия
эммануэль макрон
себастьян лекорню
франсуа байру
франция
европа
россия
в мире, франция, европа, россия, эммануэль макрон, себастьян лекорню, франсуа байру
В мире, Франция, Европа, Россия, Эммануэль Макрон, Себастьян Лекорню, Франсуа Байру
"Рассуждать о России". Недавние поступки Макрона поразили журналиста

Христофору: Макрон рассуждает о войне с РФ, игнорируя проблемы внутри Франции

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон рассуждает о войне Европы с Россией, игнорируя внутренние проблемы страны, обратил внимание кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X, комментируя отставку премьер-министра Себастьяна Лекорню.
"Всю прошлую неделю Макрон избегал решения серьезных проблем у себя на родине, предпочитая путешествовать по Европе, общаться со своими друзьями-глобалистами и рассуждать о войне Европы с Россией", — написал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Западные СМИ назвали Макрона "хромой уткой"
Вчера, 16:33
В сентябре 2025 года Макрон назначил новым премьер-министром уже бывшего главу минобороны Себастьяна Лекорню, которому было предписано сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.
В понедельник Лекорню объявил о своей отставке, проработав в должности премьера только 27 дней.
Накануне Лекорню объявил неполный состав нового правительства Франции спустя почти месяц с момента своего назначения. Состав кабмина был раскритикован ведущими оппозиционными политическими силами страны.
С момента переизбрания Эммануэля Макрона на пост президента в 2022 году во Франции сменилось пять глав правительств.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время прогулки по набережной Сены - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Макрон отправился на прогулку после отставки правительства, пишут СМИ
Вчера, 14:52
 
В миреФранцияЕвропаРоссияЭммануэль МакронСебастьян ЛекорнюФрансуа Байру
 
 
