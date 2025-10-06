"Рассуждать о России". Недавние поступки Макрона поразили журналиста

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон рассуждает о войне Европы с Россией, игнорируя внутренние проблемы страны, обратил внимание кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X, комментируя отставку премьер-министра Себастьяна Лекорню.
В сентябре 2025 года Макрон назначил новым премьер-министром уже бывшего главу минобороны Себастьяна Лекорню, которому было предписано сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.
В понедельник Лекорню объявил о своей отставке, проработав в должности премьера только 27 дней.
Накануне Лекорню объявил неполный состав нового правительства Франции спустя почти месяц с момента своего назначения. Состав кабмина был раскритикован ведущими оппозиционными политическими силами страны.
С момента переизбрания Эммануэля Макрона на пост президента в 2022 году во Франции сменилось пять глав правительств.