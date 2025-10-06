Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил шансы на импичмент Макрона после отставки премьера - РИА Новости, 06.10.2025
15:41 06.10.2025
Эксперт оценил шансы на импичмент Макрона после отставки премьера
Эксперт оценил шансы на импичмент Макрона после отставки премьера - РИА Новости, 06.10.2025
Эксперт оценил шансы на импичмент Макрона после отставки премьера
Шансы на импичмент президента Франции Эммануэля Макрона после отставки очередного премьер-министра страны практически равны нулю, но оппозиция будет на него... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T15:41:00+03:00
2025-10-06T15:41:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
себастьян лекорню
франсуа байру
франция
в мире, франция, эммануэль макрон, себастьян лекорню, франсуа байру
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Себастьян Лекорню, Франсуа Байру
Эксперт оценил шансы на импичмент Макрона после отставки премьера

Топорнин: шансы на импичмент Макрона после отставки премьера равны нулю

© AP Photo / Markus SchreiberЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Шансы на импичмент президента Франции Эммануэля Макрона после отставки очередного премьер-министра страны практически равны нулю, но оппозиция будет на него давить, заявил РИА Новости международный обозреватель, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
В понедельник премьер-министр Франции Себастьян Лекорню объявил о своей отставке, проработав в должности только 27 дней.
Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Лекорню назвал причины своего ухода с поста премьера Франции
Вчера, 12:30
"Я считаю, что шансы для импичмента практически равны нулю. Но то, что они (оппозиция - ред.) будут давить на Макрона, это очевидно. И будут пытаться убедить его подать в отставку, чтобы можно было провести выборы президента. Но опять-таки, у Макрона тоже сложная ситуация. Страна пока без правительства. Как он будет подавать в отставку? Это что, полный хаос вообще будет во Франции? Нет, я думаю, что вряд ли он сейчас будет подавать в отставку. Наоборот, он будет пытаться найти какую-то компромиссную фигуру на должность премьер-министра", - сказал Топорнин.
По мнению эксперта, Макрон может назначить внеочередные парламентские выборы в начале 2026 года, так как страна не может оставаться без правительства.
Топорнин пояснил, что для импичмента Макрона должны быть серьезные основания, например, нарушение конституции Франции или должностные преступления, но пока за Макроном такого замечено не было.
"У Макрона заканчивается второй срок. У него в 2027 году заканчивается срок, осталось практически два года. Не так много времени осталось ему быть на посту президента. Он не заявлял о том, что собирается уходить в отставку. Говорил о том, что, наоборот, собирается работать до конца", - напомнил эксперт.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Ле Пен призвала к роспуску парламента после отставки Лекорню
Вчера, 12:53
Как отметил Топорнин, самый реальный вариант найти выход из "сложившегося тупика" для Макрона - роспуск парламента и назначение внеочередных парламентских выборов.
Отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. Сам ушедший в отставку премьер проработал на своей должности меньше остальных глав кабминов пятой французской республики.
С момента переизбрания Эммануэля Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств.
В сентябре 2025 года Макрон назначил новым премьер-министром уже бывшего главу минобороны Себастьяна Лекорню, которому было предписано сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
СМИ: Макрон язвительно высмеял фон дер Ляйен
Вчера, 02:58
 
