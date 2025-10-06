Путин поручил заложить в федеральном бюджете средства на развитие Магадана

Кроме того, кабмину поручено предусмотреть средства на строительство комплекса лечебно-диагностических отделений Магаданского областного диспансера фтизиатрии и инфекционных заболеваний. Также должны быть заложены средства на завершение строительства областного родильного дома в Магадане на 80 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену с дневным стационаром на 10 мест.