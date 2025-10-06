Путин поручил заложить в федеральном бюджете средства на развитие Магадана

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину предусмотреть в проекте трехлетнего бюджета средства на социальные объекты в Магадане и укрепление берега Охотского моря в бухте Нагаева, сообщается на сайте Кремля.
Президент утвердил перечень поручений по итогам своей поездки в Магадан, которая состоялась 15 августа.
"Правительству Российской Федерации предусмотреть, в том числе при формировании проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, выделение в 2026 ‒ 2028 годах бюджетных ассигнований... на укрепление берега Охотского моря в бухте Нагаева от парка "Маяк" до инфекционного отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Магаданская областная больница", - указано в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Кроме того, кабмину поручено предусмотреть средства на строительство комплекса лечебно-диагностических отделений Магаданского областного диспансера фтизиатрии и инфекционных заболеваний. Также должны быть заложены средства на завершение строительства областного родильного дома в Магадане на 80 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену с дневным стационаром на 10 мест.
Доклад о ходе исполнения этого поручения должен быть представлен до 15 декабря, а затем – один раз в год.
