Число курильщиков в мире снизилось почти на треть, заявили в ВОЗ - РИА Новости, 06.10.2025
18:00 06.10.2025
Число курильщиков в мире снизилось почти на треть, заявили в ВОЗ
Число курильщиков в мире снизилось почти на треть, заявили в ВОЗ
2025
Число курильщиков в мире снизилось почти на треть, заявили в ВОЗ

ЖЕНЕВА, 6 окт – РИА Новости. Уровень табакокурения в мире снизился на 27% за 15 лет, но каждый пятый взрослый по-прежнему зависим от сигарет, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения.
"Число курильщиков сократилось с 1,38 миллиарда человек в 2000 году до 1,2 миллиарда в 2024 году. С 2010 года число людей, употребляющих табак, сократилось на 120 миллионов, или на 27%. Тем не менее, табак по-прежнему оказывает влияние на каждого пятого взрослого человека в мире, ежегодно приводя к миллионам предотвратимых смертей", - сообщила ВОЗ.
Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что это стало следствием политики стран по борьбе с табаком.
"В ответ на этот значительный прогресс табачная промышленность наносит ответный удар, выпуская новые никотинсодержащие продукты, активно нацеленные на молодёжь. Правительствам необходимо действовать быстрее и решительнее, внедряя проверенные политики борьбы с табаком", - отметил он.
В ВОЗ призвали правительства всех стран усилить борьбу против табака.
"Это означает устранение лазеек, позволяющих табачной и никотиновой промышленности нацеливаться на детей, а также регулирование новых никотиновых изделий, таких как электронные сигареты. Это также означает повышение налогов на табак, запрет рекламы и расширение услуг по отказу от курения, чтобы миллионы людей смогли бросить курить", - сообщили в организации.
