Число курильщиков в мире снизилось почти на треть, заявили в ВОЗ

"В ответ на этот значительный прогресс табачная промышленность наносит ответный удар, выпуская новые никотинсодержащие продукты, активно нацеленные на молодёжь. Правительствам необходимо действовать быстрее и решительнее, внедряя проверенные политики борьбы с табаком", - отметил он.

"Это означает устранение лазеек, позволяющих табачной и никотиновой промышленности нацеливаться на детей, а также регулирование новых никотиновых изделий, таких как электронные сигареты. Это также означает повышение налогов на табак, запрет рекламы и расширение услуг по отказу от курения, чтобы миллионы людей смогли бросить курить", - сообщили в организации.