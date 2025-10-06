Рейтинг@Mail.ru
Задержанный в Красноярске признался, что хотел взорвать синагогу
10:21 06.10.2025
Задержанный в Красноярске признался, что хотел взорвать синагогу
Один из задержанных в Красноярске, признался, что готовил теракт, по его словам, он хотел взорвать синагогу, чтобы убить людей
Задержанный в Красноярске признался, что хотел взорвать синагогу

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Один из задержанных в Красноярске, признался, что готовил теракт, по его словам, он хотел взорвать синагогу, чтобы убить людей, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ.
"Хотел взорвать синагогу, чтобы убить людей", - признался он.
Ранее в ФСБ сообщили, что в результате проведенных мероприятий в Красноярске задержаны двое выходцев из одной из стран Центрально-Азиатского региона, осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства на территории городской синагоги.
ФСБ предотвратила теракты на еврейских культовых объектах
