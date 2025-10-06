https://ria.ru/20251006/krasnoyarsk-2046585162.html
Задержанный в Красноярске признался, что хотел взорвать синагогу
Задержанный в Красноярске признался, что хотел взорвать синагогу - РИА Новости, 06.10.2025
Задержанный в Красноярске признался, что хотел взорвать синагогу
Один из задержанных в Красноярске, признался, что готовил теракт, по его словам, он хотел взорвать синагогу, чтобы убить людей, следует из видео,... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T10:21:00+03:00
2025-10-06T10:21:00+03:00
2025-10-06T10:22:00+03:00
происшествия
красноярск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046583316_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7d4ae07aa975965673d7343ef7fedcc5.jpg
https://ria.ru/20251006/terakty-2046578123.html
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046583316_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_04abb85aa45f85096f92d5917e21a0e6.jpg
Кадры задержания подозреваемых в подготовке терактов на еврейских культовых объектах
Кадры задержания подозреваемых в подготовке терактов на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях публикует ФСБ России
2025-10-06T10:21
true
PT1M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Красноярск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержанный в Красноярске признался, что хотел взорвать синагогу
Один из задержанных в Красноярске признался, что хотел взорвать синагогу