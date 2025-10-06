Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде мужчина выбросил кота из окна четвертого этажа - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/kot-2046671907.html
В Калининграде мужчина выбросил кота из окна четвертого этажа
В Калининграде мужчина выбросил кота из окна четвертого этажа - РИА Новости, 06.10.2025
В Калининграде мужчина выбросил кота из окна четвертого этажа
Полиция возбудила уголовное дело против жителя Калининграда, который выбросил кота из окна четверного этажа, сообщает пресс-служба регионального УМВД. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T16:42:00+03:00
2025-10-06T16:42:00+03:00
происшествия
калининград
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600765447_0:215:3080:1948_1920x0_80_0_0_b89e238d8d4bf5eb9ac47545e2f3735b.jpg
https://ria.ru/20250330/kot-2008240042.html
калининград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600765447_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_e8431218f8b92b349c7f700112ac2c6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калининград, россия
Происшествия, Калининград, Россия
В Калининграде мужчина выбросил кота из окна четвертого этажа

Калининградец во время застолья выбросил кота с 4-го этажа, МВД возбудило дело

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 6 окт — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело против жителя Калининграда, который выбросил кота из окна четверного этажа, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В ОМВД России по Московскому району Калининграда поступила информация от ветеринара о факте жестокого обращения с котом, поступившим в клинику с травмами и переломами.
Участковый уполномоченный полиции выяснил, что несколько граждан в квартире хозяйки кота в ее отсутствие распивали алкогольные напитки. В ходе застолья один из гостей выбросил кота из окна с четвертого этажа.
«

"В настоящее время в отношении злоумышленника дознавателем возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет", - говорится в Telegram-канале регионального УМВД.

Мужчина выбросил кота из окна квартиры, расположенной на 4-м этаже жилого дома в Марьиной Роще - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
В Москве мужчина выбросил кота из окна и снял это на видео
30 марта, 15:02
 
ПроисшествияКалининградРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала