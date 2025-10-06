Архангельская область победила в конкурсе на премию "Пушкинская карта"

АРХАНГЕЛЬСК, 6 окт – РИА Новости. Архангельская область признана лучшим субъектом России в конкурсе на присуждение премии "Пушкинская карта", сообщил министерство культуры региона.

"Награждение состоялось в Москве на торжественной церемонии с участием представителей правительства РФ. Премия министерства культуры РФ учреждена в целях поощрения организаций и регионов, внесших наибольший вклад в популяризацию культуры среди молодежи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее регион по охвату аудитории был в тройке лидеров в Северо-Западном федеральном округе, а теперь получил признание на федеральном уровне. Архангельская область участвует в программе "Пушкинская карта" с момента ее запуска в 2021 году.

"Сегодня более 82 тысяч молодых жителей Архангельской области – держатели карты. Для нас принципиально важно, чтобы каждый из них нашел для себя мероприятия по душе. Для этого вместе с учреждениями культуры адаптируем форматы, создаем современные и интересные проекты, говорим с молодежью на ее языке", - написал в своих аккаунтах в социальных сетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Помимо победы региона в целом, на церемонии награждения была отмечена и Поморская филармония, которая была признана лучшей концертной организацией в создании инновационных проектов для молодежи. Филармония является одним из самых активных участников программы в регионе. Только в 2024 году по Пушкинской карте в учреждении было реализовано более 6 тысяч билетов.