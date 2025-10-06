https://ria.ru/20251006/knyazhevskaya-2046601788.html
Княжевская: на Веерной улице появится новостройка для программы реновации
Княжевская: на Веерной улице появится новостройка для программы реновации - РИА Новости, 06.10.2025
Княжевская: на Веерной улице появится новостройка для программы реновации
На Веерной улице на западе Москвы появится новостройка для программы реновации площадью 36 тысяч квадратных метров, сообщила председатель Москомархитектуры... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T12:30:00+03:00
2025-10-06T12:30:00+03:00
2025-10-06T12:30:00+03:00
юлиана княжевская
москомархитектура
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014421257_0:41:786:483_1920x0_80_0_0_e9d98100957a05817d9aaaface96f38c.jpg
https://ria.ru/20251006/knyazhevskaya-2046576352.html
https://ria.ru/20250929/knyazhevskaya-2044690261.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014421257_44:0:743:524_1920x0_80_0_0_0b23296688ca55f17a9391de46094518.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлиана княжевская, москомархитектура, москва
Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Москва
Княжевская: на Веерной улице появится новостройка для программы реновации
Княжевская: на Веерной улице в Москве построят дом для программы реновации
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. На Веерной улице на западе Москвы появится новостройка для программы реновации площадью 36 тысяч квадратных метров, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
"Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка площадью один гектар на Веерной улице, напротив владения 18. На текущий момент территория свободна от объектов капитального строительства. Предельная площадь дома составит 36 тысяч квадратных метров. Новостройка будет расположена рядом со станцией Матвеевская четвертого Московского центрального диаметра", – приводите ее слова пресс-служба ведомства.
Как отмечается в сообщении, новоселы получат современную и удобную городскую среду: дворы без машин, детские и спортивные площадки, зоны отдыха, велопарковки и пешеходные связи с ближайшими парками и общественными пространствами. Прилегающую территорию благоустроят.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, за восемь лет практической реализации программы в городе построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще более 10,5 миллиона квадратных метров.