Княжевская: на Веерной улице появится новостройка для программы реновации

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. На Веерной улице на западе Москвы появится новостройка для программы реновации площадью 36 тысяч квадратных метров, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка площадью один гектар на Веерной улице, напротив владения 18. На текущий момент территория свободна от объектов капитального строительства. Предельная площадь дома составит 36 тысяч квадратных метров. Новостройка будет расположена рядом со станцией Матвеевская четвертого Московского центрального диаметра", – приводите ее слова пресс-служба ведомства.

Как отмечается в сообщении, новоселы получат современную и удобную городскую среду: дворы без машин, детские и спортивные площадки, зоны отдыха, велопарковки и пешеходные связи с ближайшими парками и общественными пространствами. Прилегающую территорию благоустроят.